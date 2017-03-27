Advocaat hızlı başladı Tecrübeli teknik adam, 1 haftalık tatilinin ardından dün takımın başına geçti. Antrenmanda futbolcuları fazlasıyla zorlayan Advocaat, yardımcılarından rapor aldı.

Burak Köse

Fenerbahçe’de Dick Advocaat’ın 1 haftalık, futbolcuların ise 2 günlük tatili dün sona erdi. Cumartesi günü oynanacak Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti. Advocaat, tatil sonrası çalışmalara hızlı başladı.Tecrübeli teknik adam, öğrencilerine yoğun bir idman programı uyguladı. Dick Advocaat, sık sık futbolculara uyarılarda bulundu. 69 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz haftaki çalışmalarla ilgili olarak da yardımcılarından rapor aldı. Ayrıca Hollandalı çalıştırıcının antrenman sırasında keyifli olması dikkat çekti.Sarı-Lacivertliler’in 1 saat 20 dakika süren idmanında, U21 takımıyla hazırlık maçı yapıldı. Ancak birçok futbolcu, değişerek iki takımın da formasını giydi. Antrenman karşılaşmasında Oleksandr Karavaev, attığı iki golle yıldızlaştı. Ukraynalı oyuncunun yanı sıra Robin van Persie ve Aatif de şık golleriyle alkış aldı. Oyuncularının performansı ve hırsı, teknik heyeti fazlasıyla memnun etti.