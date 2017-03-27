Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Adana ASKİ 56 - 80 Galatasaray

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana ASKİ’yi 80-56 yendi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana ASKİ’yi 80-56 yendi.

Salon: Menderes
Hakemler: Abdullah Koputan, Musa Kazım Çetin, İsmail Binbir
Adana ASKİ: Kübra Erat 16, Ezgi Manlacı 8, Asena Yalçın 11, Tuğçe Murat 10, Sujanova 2, Sanem Zeren 2, Warley 6, Öykü Taşkın 1, Gülnur Akpınar
Galatasaray: Anderson 18, Vitola 14, Pınar Demirok 9, Jefferson 16, Deniz Çolakoğlu 4, Cansu Köksal 10, Papova 7, İrem Naz Topuz, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 18-16
Devre: 32-39
3. Periyot: 45-55

AA
 
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