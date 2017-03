Yıldırım Demirören: Moldova maçı önemli bir test niteliği taşıyor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı’nın yarın Moldova ile Eskişehir’de yapacağı özel maçın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin ikinci bölümü için önemli bir test niteliği taşıdığını bildirdi.

Demirören, Türkiye’nin Moldova ile oynayacağı müsabakaya yönelik TFF tarafından hazırlanan maç kitabında yer alan yazısında, Eskişehir’in ilk kez bir A milli maça ev sahipliği yapacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"A Milli Takımımız, Moldova ile Yeni Eskişehir Stadyumu’nda hazırlık maçına çıkarak, Eskişehir sayfasını tarih yapraklarına ekliyor. Finlandiya ile oynadığımız 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup 5. maçının ardından çıkacağımız Moldova karşılaşması, elemelerin ikinci bölümü için de önemli bir test niteliği taşıyor."Yeni Eskişehir Stadı’nın geçen yılın kasım ayında hizmete girdiğini hatırlatan Demirören, "EURO 2024’e ev sahipliği yapmak için aday olan ülkemiz, son dönemde yapılan stadyum projeleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye, 32’ye varan stadyum yatırımıyla, bu kategoride Avrupa’da hatta dünyadaki örnek ülkelerin başında yer alıyor. A Milli Takımımızın Moldova maçını oynayacağı Yeni Eskişehir Stadyumu da bu yatırımların arasında yer alan, ülkemizin yeni güzide futbol mabetlerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.Yıldırım Demirören, karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Eskişehirli futbolseverlerin, müsabakanın biletlerini kısa sürede tükettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kendilerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Konya ve Antalya’da oynadığımız maçlarla oluşan ’milli takım-taraftar’ bütünlüğünün bu karşılaşmayla birlikte Eskişehir’de de devam edeceğine gönülden inanıyorum. Daha önce 8 kez karşılaştığımız Moldova’yı ülkemizde 14 yıl aradan sonra 5. defa ağırlayacağız. Bu vesileyle, Moldova A Milli Takımı’na ve Moldova Futbol Federasyonu yetkililerine ’hoş geldiniz’ diyorum. Türkiye-Moldova karşılaşmasının fair play atmosferinde geçeceğine yürekten inanıyor, bu tarihi akşamda tüm futbolseverlere iyi seyirler diliyorum."Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova maçının, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde haziran ayından itibaren yapacakları müsabakalar için ciddi bir hazırlık olacağını bildirdi.Eskişehir’de oynanacak maçın birçok açıdan tarihi bir buluşmaya sahne olacağını vurgulayan Terim, şunları aktardı:"Moldova karşılaşması sayesinde milli takımımız 94 yıllık tarihinde ilk defa Eskişehir halkı ile bir araya gelecek. Biletlerin satışa çıktığı gün tükenmesi Eskişehirli futbolseverlerin milli takımımıza gösterdiği ilginin net bir göstergesi. Köklü futbol geçmişi ve bu güzel oyunu çok seven izleyicisi ile Eskişehir’e bir milli maç kazandırmış olmaktan son derece mutluyuz."Moldova ile yapacakları maçın kırmızı-beyaz bir şölene dönmesini arzu ettiklerini bildiren Terim, şu ifadeleri kullandı:"Göreve başladığım andan itibaren hedeflediğim en önemli hususlardan biri milli takımın ülkemiz için birleştirici bir güç olmasını sağlayarak kırmızı-beyaz renklerde ay-yıldızlı taraftar oluşturmaktır. Bu takım tüm ülkenin takımı olduğu için de Anadolu’nun her şehri ile bütünleşebilir, her şehrinde oynayabilir ve oynayacaktır da. Moldova maçı, haziran ayından itibaren 2018 Dünya Kupası eleme karşılaşmaları için de ciddi bir hazırlık müsabakası olacaktır. Bu vesile ile 14 yıl aradan sonra ülkemize gelen Moldova Milli Takımı’na ’hoş geldin’ diyor, kendilerini ağırlamaktan duyduğumuzmemnuniyeti iletiyorum."