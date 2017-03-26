Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Yıldırım Demirören: Kulüpler isterse yabancı kuralını kaldırırız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, beIN SPORTS'ta önemli açıklamalarda bulundu. Demirören, kulüplerin istemesi halinde yabancı kuralını kaldırabileceklerini söyledi. Başkan ayrıca, nisan ayında video hakem uygulaması için denemelerin başlayacağını açıkladı.

26 Mart 2017, Pazar 22:17 Yorum Yaz
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, beİN SPORTS'ta Şansal Büyüka'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Demirören'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

'Yabancı kuralını kaldırabiliriz'

"Yabancı sayısını azaltmamız ve yerliyi arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan sonrası Kulüpler Birliği'nde. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Yaşlı yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmesi, yaş ortalamasını arttırıyor. Yabancı oyuncular, terörü bahane ederek gitmek istiyor ve kulüpler de takım bozulmasın diye daha fazla para veriyor."

'Nisan ayında video hakem uygulaması başlıyor'

Video hakem uygulamasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Demirören, "Video hakem uygulaması konusunda Nisan ayında denemelere başlıyoruz. 60-70 tane deneme maçı yapmamız lazım. Video hakemlik penaltı, kırmızı kart, sarı kart ve ofsayt için olacak. Maç durmayacak, kulaktan söylenecek. Kulaktan gol ofsayt dense de, son karar hakemde olacak. Ama her şey kayıt altına alınacak. Video hakemliğin çok büyük de maliyeti var. Bu maliyeti de kulüplerimiz ile paylaşacağız, kulüpler için yapıyoruz." dedi.

'Kulüp başkanları birbirlerinin ellerini tabii ki sıkacaklar'

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir anda Dursun Başkan'ı çağırdı. Ben şeye üzülüyorum... Dursun Başkan, Aziz Başkan birbirlerinin elini sıktı diye sosyal medyada hemen tepkiler... Kulüp başkanları birbirlerinin ellerini tabii ki sıkacaklar."

'Şu anki yabancı kuralıyla rekabet arttı'

"Şu anki yabancı kuralı sisteminde oyuncularımız Avrupa'ya gitmeye başladı, rekabet arttı. İstenirse kademe kademe azalır. En büyük dert UEFA'dan gelecek finansal cezalar. Kulüplerimiz anlaşmalarla geçiştirebiliyor ama artık deniz bitiyor. Biz de UEFA'nın finansal sistemine benzer bir sistem getiriyoruz. Önce bizden geçecekler, sonra UEFA'ya gidecekler."

'Passolig, passolig deniyor ama...'

"Passolig, Passolig deniyor. Passolig yokken de seyirci ortalaması 11000'di. Çok değildi. Kadın seyirci oranı %30-35'lere geldi. Bu çok güzel... Kavga ve hakaretin artık bitmesi gerekiyor. Kadın seyirci tribüne geldikçe de kavga ve hakaretler azalıyor."
 
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YORUMLAR

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Toplam 4 Yorum

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Devir_besiktas_devri 27 Mart 2017 Pazartesi 03:40

Fb ve gs Besiktas ile yarisabilsin diye yabanci sinirini tekrar devreye sokmak istiyorlar cunku finansal fair play sorunu cekiyorlar ve kadro degerini azaltacaklar!! Besiktas finansal fair play sorunu yasarken siniri kaldirdiniz uyanik sporlular sizi ;-)) Besiktas gerekirse uefa ya sikayet etsin tff yi!! Boyle rezil bir yonetim olamaz!

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slizer 27 Mart 2017 Pazartesi 10:04

bu 11+3 yabancı kuralı 2015-16 sezonundan itibaren başladı. pardon 2015 öncesinde milli takım harikalar yaratıyordu da bizim mi haberimiz olmadı? hala anlayamadılar yetersiz yerli futbolcuyu fenerde g.sarayda oynatınca abat olmayacak. bu yeteneksiz yetersiz yerliler yabancı serbestiyeti var diye takımsız da kalmayacak.gidecek daha alt kalibre takımlarda,liglerde oynayacak.iyi yerli oyuncu isterse yabancı kuralı 20'ye çıksın mutlaka takımda yer bulur oynar. ve bir futbolcu iyi futbolcularla yanyana oynarsa gelişir o da tabi potansiyeli,yeteneği varsa.yoksa isterse koy barcelona'ya 5 sene aralıksız ilk 11 oynat yine olmaz,yine gelişmez.bunlar futbolun gerçekleridir.ancak ülke futbolunu abuk subuk insanlar yönettiği için (federasyon ve kulüplerde) ülke futbolunun hayrına olacak uzun vadeli,doğru planlar yapılamıyor.herşey yapboz tahtası gibi değişip değişip duruyor ve daha beteri de ülke futbolu sürekli siyasetin 2 dudağı arasında yönetiliyor.bu 2 dudağa biat etmeyenler hepimizin malumu türlü engellere muhattap oluyor, rakiplerine türlü kıyaklar geçiliyor.bu şartlarda ülke futbolu ileri gidebilir mi?

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keko16 26 Mart 2017 Pazar 21:52

habire istanbula calisiyon..istanbuldaki pahali yabancilar gittikten sonra kurali degistirmek istiyorsun adaletsiz baskan..

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fuatk 26 Mart 2017 Pazar 22:31

bir şeyi adam gibi yapacaksanız yapın.. tüpçü kafasıyla bu kadar zaten..

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