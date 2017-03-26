Yıldırım Demirören: Kulüpler isterse yabancı kuralını kaldırırız

Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören
, beİN SPORTS'ta Şansal Büyüka'ya önemli açıklamalarda bulundu.
Demirören'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
'Yabancı kuralını kaldırabiliriz'
"Yabancı sayısını azaltmamız ve yerliyi arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan sonrası Kulüpler Birliği'nde. Kulüpler Birliği
kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Yaşlı yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmesi, yaş ortalamasını arttırıyor. Yabancı oyuncular, terörü bahane ederek gitmek istiyor ve kulüpler de takım bozulmasın diye daha fazla para veriyor."
'Nisan ayında video hakem uygulaması başlıyor'
Video hakem uygulamasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Demirören, "Video hakem uygulaması konusunda Nisan ayında denemelere başlıyoruz. 60-70 tane deneme maçı yapmamız lazım. Video hakemlik penaltı, kırmızı kart, sarı kart ve ofsayt için olacak. Maç durmayacak, kulaktan söylenecek. Kulaktan gol ofsayt dense de, son karar hakemde olacak. Ama her şey kayıt altına alınacak. Video hakemliğin çok büyük de maliyeti var. Bu maliyeti de kulüplerimiz ile paylaşacağız, kulüpler için yapıyoruz." dedi.
'Kulüp başkanları birbirlerinin ellerini tabii ki sıkacaklar'
"Sayın Cumhurbaşkanımız bir anda Dursun Başkan
'ı çağırdı. Ben şeye üzülüyorum... Dursun Başkan, Aziz Başkan birbirlerinin elini sıktı diye sosyal medyada hemen tepkiler... Kulüp başkanları birbirlerinin ellerini tabii ki sıkacaklar."
'Şu anki yabancı kuralıyla rekabet arttı'
"Şu anki yabancı kuralı sisteminde oyuncularımız Avrupa'ya gitmeye başladı, rekabet arttı. İstenirse kademe kademe azalır. En büyük dert UEFA'dan gelecek finansal cezalar. Kulüplerimiz anlaşmalarla geçiştirebiliyor ama artık deniz bitiyor. Biz de UEFA'nın finansal sistemine benzer bir sistem getiriyoruz. Önce bizden geçecekler, sonra UEFA'ya gidecekler."
'Passolig, passolig deniyor ama...'
"Passolig, Passolig deniyor. Passolig yokken de seyirci ortalaması 11000'di. Çok değildi. Kadın seyirci oranı %30-35'lere geldi. Bu çok güzel... Kavga ve hakaretin artık bitmesi gerekiyor. Kadın seyirci tribüne geldikçe de kavga ve hakaretler azalıyor."
Burak Köse