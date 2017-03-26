YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler! YGS 12 Mart 2017 günü gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS-6 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS-6 puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS-6 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek. İşte YGS-6 puan



YGS-6 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLER



YGS-6 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLER

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Özgür Yedek

Her sene milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiğibu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direkyapmayı düşünüyor. Direkyapacak öğrenciler, '!', '' sorusunun cevabını arıyor.i haberimizde...hepsi aşağıda listelenmektedir.Arıcılık YGS-6Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6Avcılık ve Yaban Hayatı YGS-6Bağcılık YGS-6Bahçe Tarımı YGS-6Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6Bilgi Yönetimi YGS-6Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi YGS-6Çim Alan Tesisi ve Yönetimi YGS-6Deniz Brokerliği YGS-6Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6Dış Ticaret YGS-6Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6Endüstriyel Tavukçuluk YGS-6Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6Ev İdaresi YGS-6Fındık Eksperliği YGS-6Fidan Yetiştiriciliği YGS-6Hava Lojistiği YGS-6İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6İşletme Yönetimi YGS-6Kültür Balıkçılığı YGS-6Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği YGS-6Lojistik YGS-6Maliye YGS-6Mantarcılık YGS-6Marina İşletme YGS-6Marina ve Yat İşletmeciliği YGS-6Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi YGS-6Moda Yönetimi YGS-6Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6Organik Tarım YGS-6Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6Pazarlama YGS-6Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6Raylı Sistemler İşletmeciliği YGS-6Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6Sağlık Turizmi İşletmeciliği YGS-6Seracılık YGS-6Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6Sivil Savunma ve İtfaiyecilik YGS-6Su Altı Teknolojisi YGS-6Süs Bitkileri Yetiştiriciliği YGS-6Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6Tapu ve Kadastro YGS-6Tarım YGS-6Tarımsal İşletmecilik YGS-6Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi YGS-6Tarla Bitkileri YGS-6Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS-6Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6Tohumculuk YGS-6Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6Yat İşletme ve Yönetimi YGS-6Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi YGS-6in hepsi aşağıda listelenmektedir.Antrenörlük Eğitimi YGS-6Bankacılık (Yüksekokul) YGS-6Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) YGS-6Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) YGS-6Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) YGS-6Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) YGS-6Gümrük İşletme (Yüksekokul) YGS-6Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6Lojistik (Yüksekokul) YGS-6Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) YGS-6Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Muhasebe (Yüksekokul) YGS-6Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) YGS-6Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul) YGS-6Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) YGS-6Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) YGS-6Pazarlama (Yüksekokul) YGS-6Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) YGS-6Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Sermaye Piyasası (Yüksekokul) YGS-6Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6Sigortacılık (Yüksekokul) YGS-6Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Tapu Kadastro (Yüksekokul) YGS-6Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) YGS-6Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) YGS-6Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) YGS-6Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Finans (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Lojistik (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Perakende Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (Yüksekokul) YGS-6Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-6