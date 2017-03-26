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Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS 12 Mart 2017 günü gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS-6 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS-6 puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS-6 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek. İşte YGS-6 puan

27 Mart 2017, Pazartesi 11:03 Yorum Yaz
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Her sene milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiği YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS-6 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YGS 6 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-6 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YG-6 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...


YGS-6 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLER


YGS-6 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 


Arıcılık YGS-6
Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6
Avcılık ve Yaban Hayatı YGS-6
Bağcılık YGS-6
Bahçe Tarımı YGS-6
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6
Bilgi Yönetimi YGS-6
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi YGS-6
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi YGS-6
Deniz Brokerliği YGS-6
Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS-6
Dış Ticaret YGS-6
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6
Endüstriyel Tavukçuluk YGS-6
Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6
Ev İdaresi YGS-6
Fındık Eksperliği YGS-6
Fidan Yetiştiriciliği YGS-6
Hava Lojistiği YGS-6
İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6
İşletme Yönetimi YGS-6
Kültür Balıkçılığı YGS-6
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği YGS-6
Lojistik YGS-6
Maliye YGS-6
Mantarcılık YGS-6
Marina İşletme YGS-6
Marina ve Yat İşletmeciliği YGS-6
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi YGS-6
Moda Yönetimi YGS-6
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6
Organik Tarım YGS-6
Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS-6
Pazarlama YGS-6
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6
Raylı Sistemler İşletmeciliği YGS-6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6
Sağlık Turizmi İşletmeciliği YGS-6
Seracılık YGS-6
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik YGS-6
Su Altı Teknolojisi YGS-6
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği YGS-6
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6
Tapu ve Kadastro YGS-6
Tarım YGS-6
Tarımsal İşletmecilik YGS-6
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi YGS-6
Tarla Bitkileri YGS-6
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS-6
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6
Tohumculuk YGS-6
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6
Yat İşletme ve Yönetimi YGS-6
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi YGS-6


YGS-6 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLER


YGS-6 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 


Antrenörlük Eğitimi YGS-6
Bankacılık (Yüksekokul) YGS-6
Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) YGS-6
Bankacılık ve Finansman (Yüksekokul) YGS-6
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) YGS-6
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul) YGS-6
Gümrük İşletme (Yüksekokul) YGS-6
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Lojistik (Yüksekokul) YGS-6
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) YGS-6
Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Muhasebe (Yüksekokul) YGS-6
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) YGS-6
Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul) YGS-6
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) YGS-6
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) YGS-6
Pazarlama (Yüksekokul) YGS-6
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) YGS-6
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Sermaye Piyasası (Yüksekokul) YGS-6
Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Sigortacılık (Yüksekokul) YGS-6
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Tapu Kadastro (Yüksekokul) YGS-6
Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) YGS-6
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) YGS-6
Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul) YGS-6
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Finans (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Lojistik (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Perakende Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (Yüksekokul) YGS-6
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul) YGS-6
Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-6

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