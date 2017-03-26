Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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YGS-5 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS 12 Mart 2017 günü gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS-5 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-5 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS-5 puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS-5 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek. İşte YGS-3 puan

27 Mart 2017, Pazartesi 10:53 Yorum Yaz
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Her sene milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiği YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS-5 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YG-5 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-5 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YG-5 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...
 

YGS-5 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLEN 2 YILLIK BÖLÜMLER

YGS-5 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 

Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5
Çevre Temizliği ve Denetimi YGS-5
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri YGS-5
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5
Eser Koruma YGS-5
Grafik Tasarımı YGS-5
İç Mekan Tasarımı YGS-5
İkram Hizmetleri YGS-5
Kooperatifçilik YGS-5
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5
Mimari Restorasyon YGS-5
Moda Tasarımı YGS-5
Otobüs Kaptanlığı YGS-5
Özel Güvenlik ve Koruma YGS-5
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi YGS-5
Posta Hizmetleri YGS-5
Sahne ve Dekor Tasarımı YGS-5
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri YGS-5
Sosyal Güvenlik YGS-5
Sosyal Hizmetler YGS-5
Spor Yönetimi YGS-5
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5
Uçuş Harekat Yöneticiliği YGS-5
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri YGS-5
 

YGS-1 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLER

YGS-5 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 


Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5
Moda Tasarımı (Yüksekokul) YGS-5
Rekreasyon (Yüksekokul) YGS-5
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) YGS-5
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) YGS-5


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