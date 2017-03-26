YGS-5 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler! YGS 12 Mart 2017 günü gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS-5 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-5 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS-5 puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS-5 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek. İşte YGS-3 puan

YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS-5 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YG-5 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-5 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YG-5 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...

YGS-5 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLEN 2 YILLIK BÖLÜMLER YGS-5 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.



Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5

Çevre Temizliği ve Denetimi YGS-5

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri YGS-5

Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5

Eser Koruma YGS-5

Grafik Tasarımı YGS-5

İç Mekan Tasarımı YGS-5

İkram Hizmetleri YGS-5

Kooperatifçilik YGS-5

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5

Mimari Restorasyon YGS-5

Moda Tasarımı YGS-5

Otobüs Kaptanlığı YGS-5

Özel Güvenlik ve Koruma YGS-5

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi YGS-5

Posta Hizmetleri YGS-5

Sahne ve Dekor Tasarımı YGS-5

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri YGS-5

Sosyal Güvenlik YGS-5

Sosyal Hizmetler YGS-5

Spor Yönetimi YGS-5

Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5

Uçuş Harekat Yöneticiliği YGS-5

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri YGS-5

YGS-1 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLER YGS-5 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.





Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5

Moda Tasarımı (Yüksekokul) YGS-5

Rekreasyon (Yüksekokul) YGS-5

Sosyal Hizmet (Yüksekokul) YGS-5

Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) YGS-5





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İlişkili Haber YGS-6 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler! Özgür Yedek Her sene milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiğibu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direkyapmayı düşünüyor. Direkyapacak öğrenciler, '!', '' sorusunun cevabını arıyor.i haberimizde...hepsi aşağıda listelenmektedir.Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5Çevre Temizliği ve Denetimi YGS-5Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri YGS-5Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5Eser Koruma YGS-5Grafik Tasarımı YGS-5İç Mekan Tasarımı YGS-5İkram Hizmetleri YGS-5Kooperatifçilik YGS-5Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5Mimari Restorasyon YGS-5Moda Tasarımı YGS-5Otobüs Kaptanlığı YGS-5Özel Güvenlik ve Koruma YGS-5Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi YGS-5Posta Hizmetleri YGS-5Sahne ve Dekor Tasarımı YGS-5Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri YGS-5Sosyal Güvenlik YGS-5Sosyal Hizmetler YGS-5Spor Yönetimi YGS-5Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5Uçuş Harekat Yöneticiliği YGS-5Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri YGS-5in hepsi aşağıda listelenmektedir.Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5Moda Tasarımı (Yüksekokul) YGS-5Rekreasyon (Yüksekokul) YGS-5Sosyal Hizmet (Yüksekokul) YGS-5Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) YGS-5