YGS-5 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS-5 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLEN 2 YILLIK BÖLÜMLERYGS-5 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.
Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5
Çevre Temizliği ve Denetimi YGS-5
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri YGS-5
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5
Eser Koruma YGS-5
Grafik Tasarımı YGS-5
İç Mekan Tasarımı YGS-5
İkram Hizmetleri YGS-5
Kooperatifçilik YGS-5
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5
Mimari Restorasyon YGS-5
Moda Tasarımı YGS-5
Otobüs Kaptanlığı YGS-5
Özel Güvenlik ve Koruma YGS-5
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi YGS-5
Posta Hizmetleri YGS-5
Sahne ve Dekor Tasarımı YGS-5
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri YGS-5
Sosyal Güvenlik YGS-5
Sosyal Hizmetler YGS-5
Spor Yönetimi YGS-5
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5
Uçuş Harekat Yöneticiliği YGS-5
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri YGS-5
YGS-1 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLERYGS-5 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) YGS-5
Moda Tasarımı (Yüksekokul) YGS-5
Rekreasyon (Yüksekokul) YGS-5
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) YGS-5
Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) YGS-5
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