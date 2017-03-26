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Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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YGS-4 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS 12 Mart 2017 günü gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS-4 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-4 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS-4 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek. İşte YGS-4 puan...

27 Mart 2017, Pazartesi 10:52 Yorum Yaz
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Her sene milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiği YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS-4 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YGS 4 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-4 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-4 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YG-4 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...
 

YGS-4 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLECEK 2 YILLIK BÖLÜMLER

YGS-3 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 

Aşçılık YGS-4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4
Çağrı Merkezi Hizmetleri YGS-4
Çocuk Gelişimi YGS-4
Deri Konfeksiyon YGS-4
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4
Geleneksel El Sanatları YGS-4
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu YGS-4
Görsel İletişim YGS-4
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4
İlahiyat YGS-4
Marka İletişimi YGS-4
Medya ve İletişim YGS-4
Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4
Reklamcılık YGS4
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri YGS-4
Turizm Animasyonu YGS-4
Yerel Yönetimler YGS-4
 

YGS-4 PUAN TÜRÜ GİRİLEBİLECEK 4 YILLIK BÖLÜMLER


YGS-4 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 


Gastronomi (Yüksekokul) YGS-4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) YGS-4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) YGS-4
Medya ve İletişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-4
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) YGS-4
Yeni Medya (Yüksekokul) YGS-4

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