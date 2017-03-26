YGS-4 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler! YGS 12 Mart 2017 günü gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS-4 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-4 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS-4 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek. İşte YGS-4 puan...

YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS-4 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YGS 4 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-4 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-4 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YG-4 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...

YGS-4 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLECEK 2 YILLIK BÖLÜMLER YGS-3 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.



Aşçılık YGS-4

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4

Çağrı Merkezi Hizmetleri YGS-4

Çocuk Gelişimi YGS-4

Deri Konfeksiyon YGS-4

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4

Geleneksel El Sanatları YGS-4

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu YGS-4

Görsel İletişim YGS-4

Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4

İlahiyat YGS-4

Marka İletişimi YGS-4

Medya ve İletişim YGS-4

Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4

Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4

Reklamcılık YGS4

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri YGS-4

Turizm Animasyonu YGS-4

Yerel Yönetimler YGS-4

YGS-4 PUAN TÜRÜ GİRİLEBİLECEK 4 YILLIK BÖLÜMLER

YGS-4 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.





Gastronomi (Yüksekokul) YGS-4

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) YGS-4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) YGS-4

Medya ve İletişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-4

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) YGS-4

Yeni Medya (Yüksekokul) YGS-4



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Özgür Yedek Her sene milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiğibu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direkyapmayı düşünüyor. Direkyapacak öğrenciler, '!', '' sorusunun cevabını arıyor.i haberimizde...hepsi aşağıda listelenmektedir.Aşçılık YGS-4Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4Çağrı Merkezi Hizmetleri YGS-4Çocuk Gelişimi YGS-4Deri Konfeksiyon YGS-4Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4Geleneksel El Sanatları YGS-4Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu YGS-4Görsel İletişim YGS-4Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4İlahiyat YGS-4Marka İletişimi YGS-4Medya ve İletişim YGS-4Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4Reklamcılık YGS4Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri YGS-4Turizm Animasyonu YGS-4Yerel Yönetimler YGS-4in hepsi aşağıda listelenmektedir.Gastronomi (Yüksekokul) YGS-4Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) YGS-4Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) YGS-4Medya ve İletişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-4Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) YGS-4Yeni Medya (Yüksekokul) YGS-4