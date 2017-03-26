YGS-4 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS-4 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEBİLECEK 2 YILLIK BÖLÜMLERYGS-3 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.
Aşçılık YGS-4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4
Çağrı Merkezi Hizmetleri YGS-4
Çocuk Gelişimi YGS-4
Deri Konfeksiyon YGS-4
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS-4
Geleneksel El Sanatları YGS-4
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu YGS-4
Görsel İletişim YGS-4
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4
İlahiyat YGS-4
Marka İletişimi YGS-4
Medya ve İletişim YGS-4
Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4
Reklamcılık YGS4
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri YGS-4
Turizm Animasyonu YGS-4
Yerel Yönetimler YGS-4
YGS-4 PUAN TÜRÜ GİRİLEBİLECEK 4 YILLIK BÖLÜMLER
YGS-4 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.
Gastronomi (Yüksekokul) YGS-4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) YGS-4
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) YGS-4
Medya ve İletişim Sistemleri (Yüksekokul) YGS-4
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) YGS-4
Yeni Medya (Yüksekokul) YGS-4
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