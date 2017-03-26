YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler! YGS 12 Mart 2017 günü gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS-3 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS-3 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek. İşte YGS-3 puan...