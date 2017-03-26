YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS-3 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık programların hepsi aşağıda listelenmektedir.
YGS-3 PUAN TÜRÜ ile GİRİLEN 2 YILLIK PROGRAMLAR
Adalet YGS-3
Basın ve Yayıncılık YGS-3
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği YGS-3
Kültürel Miras ve Turizm YGS-3
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3
Turist Rehberliği YGS-3
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik YGS-3
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik YGS-3
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik YGS-3
YGS-3 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLERYGS-3 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir.
Müzikoloji YGS-3
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) YGS-3
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