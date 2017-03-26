Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!

YGS 12 Mart 2017 günü gerçekleştirdi. Öğrencilerin heyecanla beklediği YGS-3 puan türü ile tercih yapmak isteyen öğrenciler, "YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümleri" merak ediyor. YGS sonuçlarının açıklanması ile YGS puan türü ile tercih yapmayı düşünenen adaylar bu sorunun cevabı ile YGS-3 puan türü ile 2 ve 4 yıllık programları tercih edecek. İşte YGS-3 puan...

27 Mart 2017, Pazartesi 10:48 Yorum Yaz
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Her sene milyonlarca öğrencinin girerek hayata dair umutlarını yeşerttiği YGS sınavı bu senede büyük bir heyecana sahne oldu. 12 Mart'ta gerçekleştirilen sınavla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin bir kısmı direk YGS-3 puan türü ile tercih yapmayı düşünüyor. Direk YGS 3 puan türü ile tercih yapacak öğrenciler, 'YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık programlar ve 4 yıllık bölümler!', 'YGS-3 puan türü ile hangi bölümlere girilebilir' sorusunun cevabını arıyor. YG-3 puan türü ile tercih yapabileceğiniz 2 ve 4 yıllık bölümlerin detaylı listesi haberimizde...


YGS-3 PUAN TÜRÜ ile GİRİLEN 2 YILLIK PROGRAMLAR

YGS-3 puan türü ile girilebilecek 2 yıllık programların hepsi aşağıda listelenmektedir. 

Adalet YGS-3
Basın ve Yayıncılık YGS-3
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği YGS-3
Kültürel Miras ve Turizm YGS-3
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3
Turist Rehberliği YGS-3
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik YGS-3
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik YGS-3
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik YGS-3

YGS-3 PUAN TÜRÜ İLE GİRİLEN 4 YILLIK BÖLÜMLER

YGS-3 puan türü ile girilebilecek 4 yıllık bölümlerin hepsi aşağıda listelenmektedir. 

Müzikoloji YGS-3
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) YGS-3
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