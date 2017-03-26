Yeşilgiresun Belediyespor - Anadolu Efes maç sonucu 76-84 SPOR Toto Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Anadolu Efes’e 76-84 yenildi.

Özgür Yedek

’nde, sahasında’e 76-84 yenildi. Anadolu Efes’te Cedi Osman 17 sayı, Granger 14, Heurtel 13, Dunston 11 ve 9 ribaunt, Brown ise 10 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte 28 sayı 8 ribauntla oynayan Ricardo Ledo maçı yıldızı olurken, Anthony Gill’in 15, Armstead’in 10 sayısı galibiyete yetmedi. Yeşilgiresun Belediyespor 19, Anadolu Efes ise 20 top kaybı ile oynadı.Maça iyi başlayan Anadolu Efes 3'üncü dakikayı 6-2 önde geçti. Daha sonra toparlanan Yeşilgiresun Belediyespor 5'inci dakikaya girilirken Gill’in attığı 3’lükle skoru 9-10’a getirdi. Ev sahibi ekip 06.10’da Gill’in basketiyle 13-12 öne geçti. Efes Granger’in üçlüğüyle yeniden öne geçti. Ledo ve Gill’in etkili oyunuyla tekrar öne geçen Yeşilgiresun, bu periyodun son 50 saniyesine 22-19 ile girdi. Heurtel son saniyelerde yakaladığı atışı sayıya çeviremeyince bu periyot 22-19 ile tamamlandı.İkinci periyoda Anadolu Efes üst üste attığı basketlerle 22-23 öne geçti. Üst üste faul yapan Efes’te Heurtel'in faul sayısı daha 12'nci dakikada 3'e yükseldi. Ev sahibi ekip İvanov ile önce beraberliği (27-27) yakaladı, 15'inci dakikayı da Ledo’nun basketiyle 31-27 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Yeşilgiresun 18.01’de Ledo ile farkı 9’a (37-28) çıkarınca Anadolu Efes mola almak zorunda kaldı. Mola dönüşü Efes 5 sayı, Yeşilgiresun ise 10 sayı daha bularak devreye 12 sayı farkla 45-33 önde girdi.Üçüncü periyot Cedi Osman’ın üçlüğüyle başladı. Bu dakikadan sonra atışlardan boş dönen Yeşilgiresun Belediyespor 23'üncü dakikada Metin'in 3 sayılık atışıyla skoru 48-36’ya getirdi, Armstead ise farkı 14’e çıkardı. Toparlanan ve rakibine fazla atış şansı tanımayan Efes, Granger ve Brow ile 6-0’lık seri yakaladı ve 24.13’te skoru 50-44’e getirdi. Anadolu Efes, Heurtel farkı 4’e, Cedi Osman ile farkı 2’ye (56-54) indirse de Cedi’den topu kapan Doğuş, attığı üçlükle farkın kapanmasına izin vermedi. Bu periyot Metin ve Doğuş Balbay’ın atışlarıyla 65-59 Yeşilgiresun Beylediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.Final periyodu ev sahibi takım 31.15’te farkı yeniden 10 sayıya (69-59) çıkardı. Ancak kısa sürede oyunda ağırlığını hissettiren Anadolu Efes, rakibini hataya zorladı ve Dunston ve Honeycutt ile farkı 2 sayıya kadar indirdi: 69-67. Anadolu Efes yakalığı 8-0’lık seri ile farkı 2 sayıya indirdikten sonra Dunston ile 37. dakikada beraberliği yakaladı, Cedi ile de 37.20’de 73-75 öne geçti. Yeşilgiresun Beylediyespor, atışlarından boş dönünce Anadolu Efes yakaladığı 9-0’lık seriyle son 1.05’inci dakikaya 73-78 önde girdi. Potaya topu sokamayan ve oyundan tamamen düşen Yeşilgiresun, 35'inci dakikaya kadar üstün götürdüğü maçı da 76-84 kaybetti.