Vida: Mitrovic harikaydı ​Adı Beşiktaş’ın da transfer listesinde geçen ve Mitrovic’le birlikte o maçta savunmada görev yapan Dinamo Kiev’li stoper Domagoj Vida, “Mitrovic harika bir maç çıkardı. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım böyle oynamaya devam eder” diyerek takım arkadaşını övdü.





Adı Beşiktaş’ın da transfer listesinde geçen ve Mitrovic’le birlikte o maçta savunmada görev yapan Dinamo Kiev’li stoper Domagoj Vida, “Mitrovic harika bir maç çıkardı. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım böyle oynamaya devam eder” diyerek takım arkadaşını övdü. Özgür Yedek 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı I Grubu’nun lideri olan ve son maçta Ukrayna’yı 1-0 mağlup eden Hırvatistan’da, Beşiktaş’ın oyuncusu Matej Mitrovic’in savunmadaki performansı büyük beğeni kazanmıştı.Adı Beşiktaş’ın da transfer listesinde geçen ve Mitrovic’le birlikte o maçta savunmada görev yapan Dinamo Kiev’li stoper Domagoj Vida, “Mitrovic harika bir maç çıkardı. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım böyle oynamaya devam eder” diyerek takım arkadaşını övdü.

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