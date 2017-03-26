Türkiye’nin rakibi Moldova A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Eskişehir’de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Yıldırım Kılıç

Yeni Eskişehir Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak ve TV 8’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetecek. Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj’in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.Milliler, maçın hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdman öncesi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim basın toplantısı düzenleyecek.Türk Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 24 Mart Cuma günü Antalya’da Finlandiya’yı 2-0 yendiği maçın ardından, Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle, Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen de izin alarak aday kadrodan çıkarılmıştı.A Milli Futbol Takımı, Moldova maçını oynayacağı Eskişehir’de ilk kez sahaya çıkacak.İç saha maçlarını 15 farklı kentte oynayan milliler, 94 yıllık tarihinde ilk kez Eskişehir’de sahne alacak.Moldova maçının oynanacağı 34 bin 930 seyirci kapasiteli Yeni Eskişehir Stadı geçen yılın sonlarında hizmete açıldı.Eskişehir, ay-yıldızlı ekibin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Trabzon, Kayseri, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Samsun’un ardından sahaya çıkacağı 16. şehir olacak.Türkiye, yarınki rakibi Moldova ile 9. kez karşı karşıya gelecek.Milliler, şimdiye dek 6’sı resmi, 2’si özel olmak üzere 8 kez karşılaştığı Moldova’yı 6 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.İlki 1996, sonuncusu 2007’de oynanan bu maçlarda 18 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:Tarih Yer Organizasyon Sonuç--------------- ----------- -------------------------------------- --------14.08.1996 İstanbul Özel 2 - 027.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 008.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemleri 1 - 102.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2 - 006.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3 - 020.08.2003 Ankara Özel 2 - 011.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5 - 013.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 1Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.