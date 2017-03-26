Trabzonspor'un istediği Dawid Kownacki kimdir? Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan genç golcü Dawid Kownacki kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Dawid Kownacki kaç yaşında, hangi ülkeli, kariyeri gibi sorularının cevabını bulabileceğiniz detaylı bilgiler haberimizde...

Özgür Yedek

Trabzonspor milli maç arasında boş durmuyor. Gelecek sezon çok iyi bir takım kurmayı hedefleyen bordo mavili kulüp, Polonyalı genç golcü'nin peşine düştü. Trabzonspor, Ersun Yanal'ın ve yardımcılarının çok beğendiği Dawid Kownacki için nabız yoklamaya başladı. Trabzonspor taraftarları da Dgibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte'ye ait tüm detaylar...14 Mart 1997 yılında Polonya'nın Gorzów Wielkopolski ilinde doğan Dawid Kownacki, Polonya'nın köklü kulüplerinden Lech Poznan forması giyiyor. Polonya U-15 milli formasını sırtına geçiren Dawid Kownacki, U16, U17, U19, U21 milli formalarını sırtına geçirdi.Lech U19 takımından çıkan Dawid Kownacki kariyeri boyunca Lech Poznan formasını giydi. Lech Poznan forması ile 19 maça çıkan 1.85 boyundaki forvet oyuncusu Dawid Kownacki 9 gole imza attı.