Trabzonspor milli maç arasında boş durmuyor. Gelecek sezon çok iyi bir takım kurmayı hedefleyen bordo mavili kulüp, Polonyalı genç golcü Dawid Kownacki'nin peşine düştü. Trabzonspor, Ersun Yanal'ın ve yardımcılarının çok beğendiği Dawid Kownacki için nabız yoklamaya başladı. Trabzonspor taraftarları da Dawid Kownacki kaç yaşında, hangi ülkeli, kariyeri gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte Dawid Kownacki'ye ait tüm detaylar...
Trabzonspor'un istediği Dawid Kownacki kimdir?
14 Mart 1997 yılında Polonya'nın Gorzów Wielkopolski ilinde doğan Dawid Kownacki, Polonya'nın köklü kulüplerinden Lech Poznan forması giyiyor. Polonya U-15 milli formasını sırtına geçiren Dawid Kownacki, U16, U17, U19, U21 milli formalarını sırtına geçirdi.
Dawid Kownacki kariyeri
Lech U19 takımından çıkan Dawid Kownacki kariyeri boyunca Lech Poznan formasını giydi. Lech Poznan forması ile 19 maça çıkan 1.85 boyundaki forvet oyuncusu Dawid Kownacki 9 gole imza attı.