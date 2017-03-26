Toronto Raptors play-off’ları garantiledi NBA Doğu Konferansı takımlarından Toronto Raptors, Dallas Mavericks’i 94-86 yenerek play-off biletini aldı.

Bora Aslan

Amerikan Basketbol Ligi’nde () Dallas Mavericks’i 94-86 yenen, play-off’lara yükselmeyi garantiledi.NBA’e 5 maçla devam edildi.deplasmanından 94-86 galip ayrılan Toronto Raptors, normal sezonun bitimine 9 maç kala play-off listesine adını yazdırdı.Raptors’ı galibiyete, Serge Ibaka, DeMar DeRozan ve Patrick Patterson taşıdı. Ibaka ve DeRozan 18’er, Patterson ise 14 sayıyla oynadı.Mavericks’te ise Harrison Barnes’ın 23 sayı ve 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.NBA’e 10 maçla devam edilecek.SonuçlarAA