Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Tolga Gül: Fenerbahçe her zaman favoridir

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz ama tabii ki maçı da kazanmak istiyoruz." dedi.

26 Mart 2017, Pazar 15:55 Yorum Yaz
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Gül, takımın kampta olduğu Antalya’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor’un sezon sonunda puan cetvelinde en iyi yerde olmaya çalıştığını söyledi.

Takımın ligde kalan 9 maça Antalya’da daha iyi hazırlanacağını öngördüklerini belirten Gül, "Hocamızın takımla uyumunun burada kuvvetleneceğini, takımımızın son periyotta daha fazla puan kazanabilmesi ve daha iyi futbol oynayabilmesi için bu kampın faydalı geçeceğini düşündük. Çalışma şartları çok iyi." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor’un iç saha maçlarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’u yendiğini hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe belki iyi durumda görünmüyor, belki şampiyonluktan uzaklaşmış bir takım görüntüsü veriyor ama ne olursa olsun tabii ki Fenerbahçe büyük takım olarak her zaman favoridir. Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz ama tabii ki maçı da kazanmak istiyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama bunun için en iyisini yapmaya çalışacağız."

Milli takımlarda bulunan futbolculardan Latovlevici ve Seleznov’un pazartesi günü kampa dahil olacağını aktaran Gül, Traore ve Skulason’un daha sonra takıma katılacağını kaydetti.

AA
Kardemir Karabükspor

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