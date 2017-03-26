Sneijder dönüşte görüşme odasına 1 hafta içinde önce ‘mutluyum’ açıklaması yapan sonra ise ayrılık sinyali veren Wesley Sneijder, yönetim nezdinde şaşkınlık yarattı. Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla, Hollanda Milli Takımı’ndan dönüşte yıldız futbolcuyla görüşme yapılacak ve taraftarı mutsuz eden sözlerinin nedeni sorulacak.

Burak Köse

1 hafta içinde önce ‘mutluyum’ açıklaması yapan sonra ise ayrılık sinyali veren Wesley Sneijder, yönetim nezdinde şaşkınlık yarattı.Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla, Hollanda Milli Takımı’ndan dönüşte yıldız futbolcuyla görüşme yapılacak ve taraftarı mutsuz eden sözlerinin nedeni sorulacak.Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri’nde ise önceki gün Bulgaristan maçında 45 dakika görev yaptı. Hollanda, rakibine 2-0’lık skorla mağlup oldu.