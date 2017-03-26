Şenol Güneş: Bunu telafi edin! Kötü geçen Astra maçı sonrası oyuncularına çıkışan Şenol Güneş, aynı hataları yarınki Ümraniye maçında görmek istemediğini söyledi: Skor değil, mücadele ve disiplin istiyorum. Salı günü herkes her maçta oynayacakmış gibi hazır olsun.

Özgür Yedek

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de müthiş bir rüzgar yakalayan Beşiktaş, lige verilen milli arada konuk ettiği Rumen ekibi Astra Giurgiu karşısında deyim yerindeyse yokları oynadı.Avrupa Ligi’ne 2. turda veda eden, Romanya Şampiyonluk turunda fazla bir şansı bulunmayan rakibi karşısına Tolga Zengin, Ersan, sakatlıktan çıkan Caner, Tolgay, Gökhan İnler ve Ömer gibi yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Kartal, özellikle ilk yarıda sergilediği kötü futbolla izleyenleri şaşırttı. Rakibine 3-1 mağlup olan Siyah-Beyazlı futbolcularla maç sonu görüşme düzenleyen teknik direktör Şenol Güneş, salı günü Ümraniye ile oynayacakları hazırlık maçında aynı hataları görmek istemediğini söyledi.Astra maçı sonrası sergilenen futboldan memnun olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcının özellikle forma şansı bulamayan oyuncularını uyardı. Güneş, “Hazırlık maçında skor değil, ortaya konulan futbol, mücadele ve oyun disiplini önemlidir. Bu beklentilere cevap veremedik. Sahada basit oynayıp futbol adına çalıştıklarımızı ortaya koymamız gerekiyordu. Gelecek haftalarda herkese görev düşecek durumlar olabilir. Salı günü (yarın) bu şansı iyi değerlendireceğinizden eminim. Kadrodaki herkes her maçta oynayacak gibi kendini hazır tutsun” dedi.