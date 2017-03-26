Saatler ileri mi alındı? Saat kaç? Türkiye'de saat kaç? Şuan Türkiye'de saat kaç? Şuanda saat kaç? Saatler ileri mi alındı?Saat kaç? Türkiye'de saat kaç? Şuan Türkiye'de saat kaç? Şuanda saat kaç? Gibi sorular cevabını arıyor. Sabah saatlerinde Türkiye'de bir çok insan saat karışıklığı ile uyandı. Avrupa'da saatler 1 saat ileri alındı. Bu nedenle bazı telefonlar ve bilgisayarlar otomatik olarak saatleri 1 saat ileri aldı.

Saatler ileri mi alındı? Avrupa'da saatler 1 saat ileri alındı

Yakup Çınar

Gibi sorular cevabını arıyor. Sabah saatlerinde Türkiye'de bir çok insan saat karışıklığı ile uyandı. Avrupa'da saatler 1 saat ileri alındı. Bu nedenle bazı telefonlar ve bilgisayarlar otomatik olarak saatleri 1 saat ileri aldı. Yaz saati uygulaması dünyanın bir çok Ülkesinde uygulanmakta olan çok büyük bir değişikliktir. Bu değişikliğin asıl amacı Güneş ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu konusunda kazanım elde edebilmek için yapılır. Türkiye’de yaz saati uygulaması döneminde Ülkemizin ulusal saatini Iğdır’ın yerel saatine göre ayarlarız. Genellikle ilkbahar başlangıcında saatlerimizi ileri alırız. Bu uygulama ile sabah saatinden alınan 1 saat öğleden sonra ki bölüm de Güneşin daha geç batmasını sağlayarak güneş ışığından daha fazla yararlanmamızı sağlamaktadır.Avrupa ülkelerinde 26 Mart pazar günü saat 03.00’te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.Türkiye ise saatler aynı kaldı. Ancak bazı elektronik cihazların otomatik olarak saati değitirdiği belirtiliyor. Bu nedenle çok sayıda kişi sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başladı.Bu yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi dolayısıyla, saatlerde yeniden bir değişiklik meydana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Hali hazırda yaz saati uygulaması devam ettiği için herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmayacak.Bu yazacağımız menülerin işletim sisteminin versiyonuna göre değişmekte olup bu ayarları yaklaşık olarak bulabilirsiniz.iPhone yani İOS sistemi kullananlar için saat ayarı şu şekildedir:Ana Menü›Ayarlar›Genel›Tarih ve Saat ›”Otomatik Ayarla” özelliğini aktif hale getirmelisiniz.Android yani Samsung, HTC, Casper, Lg gibi Android kullananlar için saat ayarı;Ana Menü>Ayarlar>Tarih ve Saat>"Otomatik tarih ve saat" ve "Otomatik saat dilimi" ayarlarını aktifleştirin.Masaüstü'nde altta bulunan görev çubuğu'nda Saat ve Tarihin yazdığı kısma sağ tıklayın. Tarih ve Saat Ayarla bölümünü bulun. "Saati otomatik olarak ayarla" bölümünü devre dışı bırakın. Hemen Altında bulunan "Saat Dilimini otomatik olarak ayarla" bölümünü de devre dışı bırakabilirsiniz.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürerken, Kasım ayı tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiğini ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığını açıklamıştı.Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye’de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı. Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.