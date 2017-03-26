Saatler ileri mi alındı? Saat kaç? Türkiye'de saat kaç? Şuan Türkiye'de saat kaç? Şuanda saat kaç?

Saatler ileri mi alındı? Avrupa'da saatler 1 saat ileri alındı
Avrupa ülkelerinde 26 Mart pazar günü saat 03.00’te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.
Türkiye ise saatler aynı kaldı. Ancak bazı elektronik cihazların otomatik olarak saati değitirdiği belirtiliyor. Bu nedenle çok sayıda kişi sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başladı.
Türkiye'de yaz saati uygulaması olacak mı?
Bu yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi dolayısıyla, saatlerde yeniden bir değişiklik meydana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Hali hazırda yaz saati uygulaması devam ettiği için herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmayacak.
Akıllı telefon yaz saati otomatik ayarlama nasıl yapılır?
Bu yazacağımız menülerin işletim sisteminin versiyonuna göre değişmekte olup bu ayarları yaklaşık olarak bulabilirsiniz.
iPhone yani İOS sistemi kullananlar için saat ayarı şu şekildedir:
Ana Menü›Ayarlar›Genel›Tarih ve Saat ›”Otomatik Ayarla” özelliğini aktif hale getirmelisiniz.
Android yani Samsung, HTC, Casper, Lg gibi Android kullananlar için saat ayarı;
Ana Menü>Ayarlar>Tarih ve Saat>"Otomatik tarih ve saat" ve "Otomatik saat dilimi" ayarlarını aktifleştirin.
Bilgisayarlar (Windows 10 için)
Masaüstü'nde altta bulunan görev çubuğu'nda Saat ve Tarihin yazdığı kısma sağ tıklayın. Tarih ve Saat Ayarla bölümünü bulun. "Saati otomatik olarak ayarla" bölümünü devre dışı bırakın. Hemen Altında bulunan "Saat Dilimini otomatik olarak ayarla" bölümünü de devre dışı bırakabilirsiniz.
Elektrikte rekor artış
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürerken, Kasım ayı tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiğini ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığını açıklamıştı.
Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye’de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı. Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.