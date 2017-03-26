(ÖZET) Ümraniyespor - Balıkesirspor maç sonucu: 2-0

TFF 1. Lig'de 17. haftanın erteleme maçında Ümraniyespor, İstanbul'da Balıkesirspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 57. dakikada İbrahim Akdağ'ı penaltıdan attığı golle Ümraniyespor 1-0 öne geçti. 73. dakikada Balıkesirspor'da orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan, penaltı beklentisinden ötürü yoğun şekilde hakeme itiraz etti ve üstüste gördüğü kartlarla oyun dışında kaldı.
90+3'te ise Serdar Özbayraktar Ümraniyespor'u 2-0 öne geçirdi.
Maç bu skorla sona ererken, Ümraniyespor 40 puana yükseldi, Balıkesirspor ise 34 puanda kaldı. Bu mağlubiyetle Balıkesirspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi de bozulmuş oldu.
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