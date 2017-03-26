(ÖZET) Ümraniyespor - Balıkesirspor maç sonucu: 2-0 TFF 1. Lig'de 17. haftada oynanması gereken ancak saha şartlarının elverişsiz olması sebebiyle oynanamayan erteleme maçında Ümraniyespor, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Ümraniyespor, İstanbul'da Balıkesirspor'u ağırladı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 57. dakikada İbrahim Akdağ'ı penaltıdan attığı golle Ümraniyespor 1-0 öne geçti. 73. dakikada Balıkesirspor'da orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan, penaltı beklentisinden ötürü yoğun şekilde hakeme itiraz etti ve üstüste gördüğü kartlarla oyun dışında kaldı.



90+3'te ise Serdar Özbayraktar Ümraniyespor'u 2-0 öne geçirdi.



Maç bu skorla sona ererken, Ümraniyespor 40 puana yükseldi, Balıkesirspor ise 34 puanda kaldı. Bu mağlubiyetle Balıkesirspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi de bozulmuş oldu.







Hakan Ateşler TFF 1. Lig 'de 17. haftanın erteleme maçında, İstanbul'da'u ağırladı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 57. dakikada'ı penaltıdan attığı golle Ümraniyespor 1-0 öne geçti. 73. dakikada Balıkesirspor'da orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan, penaltı beklentisinden ötürü yoğun şekilde hakeme itiraz etti ve üstüste gördüğü kartlarla oyun dışında kaldı.90+3'te iseÜmraniyespor'u 2-0 öne geçirdi.Maç bu skorla sona ererken, Ümraniyespor 40 puana yükseldi, Balıkesirspor ise 34 puanda kaldı. Bu mağlubiyetle Balıkesirspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi de bozulmuş oldu.