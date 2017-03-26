Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Milliler göz kamaştırdı

Trabzonspor’un formda isimleri Olcay Şahan, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı, Ay-Yıldızlı formayla güzel işlere imza attı. Olcay asistiyle yıldızlaşırken, Okay ve Yusuf verdikleri kritik paslarla yüzleri güldürdü.

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A Milli Takımımız’ın Finlandiya ile Antalya’da oynadığı 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında forma şansı bulan Trabzonspor’un iki yıldızı Olcay Şahan ve Okay Yokuşlu, ortaya koydukları klas futbolla tam not aldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in ilk 11’de şans tanıdığı Olcay, Euro 2016’dan sonra ilk kez milli formayı terletmenin heyecanını yaşarken, henüz 9. dakikada Cenk Tosun’a yaptığı şık asistle Trabzon’un gururu oldu. Bordo-Mavili formayla da 6 asisti bulunan 29 yaşındaki futbolcu, süre aldığı 72 dakikada 32 kez topla buluştu ve 22 isabetli pasla mücadele etti.

Okay şansını iyi kullandı

Finlandiya mücadelesinin 63. dakikasında Yunus Mallı’nın yerine oyuna dahil olan bir diğer Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu ise, bulduğu şansı oldukça verimli kullandı. 27 dakikada 19 kez topla buluşan ve 16 isabetli pasla oynayan genç oyuncu, Finlandiya orta saha oyuncularına göz açtırmadı. U-21 milli takımında forma giyen Yusuf Yazıcı da Ukrayna ile İstanbul’da oynanan hazırlık maçında verdiği kilit paslar ve uzaktan çektiği şutlarla göz kamaştırdı. Bordo-Mavili takımın kaptanı kaleci Onur Kıvrak ise Finlandiya maçında şans bulamadı.
Trabzonspor

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