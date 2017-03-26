Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Mehmet Hacıoğlu: Onlar bizim geleceğimiz

Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanan U17 Milli Takımımız’ın hocası Mehmet Hacıoğlu, “Biz, bu jenerasyondan böyle bir başarıyı bekliyorduk. Onlar bizim geleceğimiz ve hedefimiz buradan 5-6 oyuncuyu A Milli Takım’a yükseltmek” dedi.

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2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup’taki ikinci maçında Ermenistan’ı 6-0 yenen ve grubunu ilk ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek 3-19 mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’da yapılacak U17 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan milli takımımızın teknik direktörü Mehmet Hacıoğlu, bu başarının ardından düşüncelerini FANATİK’le paylaştı.

Hacıoğlu şunları söyledi: “Biz bu takımdan böyle bir başarı bekliyorduk. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in göreve başlamasıyla birlikte 2015 yılında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Antrenör Gelişim Semineri bir milattır. Fatih hocanın orada yaptığı sunum ve Türk futbolunun sorunları için ortaya konan çözüm, U17 Takımımız’ın bu başarısının ana unsurudur. 13 yaşından itibaren izlenmeye başlanan bu gençler, 14 yaşından itibaren bu takımın iskeletini oluşturmuştur.”

‘Gençleri ödülle cezalandırmayacağız’ 

“Bizim hedefimiz, bu takımdan 5-6 oyuncuyu A Milli Takımımız’a kadar yükseltmek. Bu takımdaki birçok ‘oyuncu adayımız’, Avrupa futbolunda yer alabilecek potansiyele sahip. Biz hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve gençlerimizi ödülle cezalandırmayacağız! Onların kendi yeteneklerini keşfetmeleri için fırsatlar sunuyoruz. Gerçeklerle yüzleşmeleri için yol gösterici konumundayız. İyi bir jenerasyonu Türk futboluna kazandırdık. Elbette Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı olmak ve ardından ilk 5’in içine girerek, önümüzdeki Ekim ayında Hindistan’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz.” 

En son 2014’te boy gösterdik

Türk Milli Takımı’nın 17 Yaşaltı grubu, son olarak 2014 yılında Malta’nın düzenlediği Avrupa Şampiyonası finallerinde boy göstermişti. Şu an A Milli Takımımız’ın kadrosunda da yer alan Enes Ünal’ın yer aldığı jenerasyon, A Grubu’nda Hollanda, İngiltere ile Malta’nın yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirmiş ve bu aşamada turnuvaya nokta koymuştu. 

Yarın rakip Almanya olacak

Elit Tur 1. Grup’ta önce Finlandiya’yı 4-1, ardından da Ermenistan’ı 6-0 yenmeyi başaran U17 Milli Takımımız, gruptaki üçüncü ve son maçında ise kendisi gibi finallere gitmeye hak kazanan Almanya ile kozlarını paylaşacak. Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde yarın saat 15.30’da başlayacak mücadele, Sports TV’den ekranlara gelecek.     

Çağrı Davran
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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abdullahsenyuz 27 Mart 2017 Pazartesi 14:55

5-6 oyuncu ne hocam :) A takımın temeli Under takımlardır. Şimdiki A takımın 15-20 oyuncusu U takımlarda oynamıştır zaten

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