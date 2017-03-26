Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Mas ve Onazi’den müjde

Trabzonspor, iki yıldızı Emmanuel Mas ve Ogenyi Onazi’den gelen sakatlık haberleri sonrası şok yaşamıştı ancak gelen haberler teknik heyeti rahatlattı.

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Milli takımlara en fazla oyuncu gönderek kulüplerin başında gelen Trabzonspor, iki yıldızı Emmanuel Mas ve Ogenyi Onazi’den gelen sakatlık haberleri sonrası şok yaşamıştı ancak gelen haberler teknik heyeti rahatlattı.

Arjantin Milli Takımı’nda forma giyen Mas’ın ilk belirlemelere göre önemli bir sorunu olmadığı yarın oynanacak Bolivya maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Onazi’nin ise kontrollerinin sorunsuz çıktığı, Nijerya’nın Burkino Faso ile oynayacağı hazırlık maçının iptali nedeniyle Türkiye’ye erken dönerek çalışmalara başlacağı kaydedildi. 
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