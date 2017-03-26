Mas ve Onazi’den müjde Trabzonspor, iki yıldızı Emmanuel Mas ve Ogenyi Onazi’den gelen sakatlık haberleri sonrası şok yaşamıştı ancak gelen haberler teknik heyeti rahatlattı.

Burak Köse

Milli takımlara en fazla oyuncu gönderek kulüplerin başında gelen Trabzonspor, iki yıldızı Emmanuel Mas ve Ogenyi Onazi’den gelen sakatlık haberleri sonrası şok yaşamıştı ancak gelen haberler teknik heyeti rahatlattı.Arjantin Milli Takımı’nda forma giyen Mas’ın ilk belirlemelere göre önemli bir sorunu olmadığı yarın oynanacak Bolivya maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.Onazi’nin ise kontrollerinin sorunsuz çıktığı, Nijerya’nın Burkino Faso ile oynayacağı hazırlık maçının iptali nedeniyle Türkiye’ye erken dönerek çalışmalara başlacağı kaydedildi.