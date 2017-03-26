Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Marcelinho futbolu bıraktı

2006 yılında yolu Trabzonspor’a düşen 41 yaşındaki futbolcu Marcelinho, aktif futbol yaşantısına görkemli bir törenle veda etti.

27 Mart 2017, Pazartesi 02:32 Yorum Yaz
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Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği teknik kapasitesi yüksek oyuncuların başında gelen ve 2006 yılında yolu Trabzonspor’a düşen 41 yaşındaki futbolcu Marcelinho, aktif futbol yaşantısına görkemli bir törenle veda etti.

Adını duyurduğu Alman ekibi Hertha Berlin’in stadı Olimpiyat’ta 30 bin taraftarın katılımıyla düzenlenen törende duygusal anlar yaşayan Marcelinho, göz yaşlarına hakim olamadı.

Sambacı, Trabzonspor’da 20 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti. 

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