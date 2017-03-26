Marcelinho futbolu bıraktı

Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği teknik kapasitesi yüksek oyuncuların başında gelen ve 2006 yılında yolu Trabzonspor’a düşen 41 yaşındaki futbolcu Marcelinho
, aktif futbol yaşantısına görkemli bir törenle veda etti.
Adını duyurduğu Alman ekibi Hertha Berlin
’in stadı Olimpiyat’ta 30 bin taraftarın katılımıyla düzenlenen törende duygusal anlar yaşayan Marcelinho, göz yaşlarına hakim olamadı.
Sambacı, Trabzonspor
’da 20 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
İlişkili Haber
Yeni sezona rüya kadro!
Burak Köse