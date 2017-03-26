Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Mancini'den Celtic açıklaması!

Son olarak Inter'de görev alan Roberto Mancini, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Çin'de kariyerini sürdürmeyi planlamadığını ifade etti.

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Manchester City ve Inter ile büyük başarılar elde eden ve bir dönem ülkemizde Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sunday Post'a konuşan Mancini, hedefinin ileriki dönemde İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu, şu an kariyerini kulüp takımlarında sürdürmek istediğini belirtti.

Mancini'nin açıklamaları şöyle:

''İtalya'yı çalıştırmak isterim. Ülkemin teknik direktörü olmak her menajer için büyük bir hayaldir. Ancak şimdilik kariyerimi kulüp takımlarında sürdürmek istiyorum''

'Çin'den teklif aldım'

''Çin'den teklif aldım fakat bunu reddettim. Çünkü bana göre futbol için gerçek yer Avrupa. Daha önce İngiltere ve İtalya'da çalıştım. Fransa ve İspanya'da çalışabilirim, neden olmasın?''

'Bir gün Celtic olabilir'

''Rangers ve Celtic'i Premier Lig'de görmek isterim fakat bu mümkün değil. Bu İskoçya futbolunun sonunu getirir. Celtic geçmişi olan büyük bir kulüp. Eğer düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele eden bir ekip kurarlarsa, ilerde Celtic'i çalıştırabilirim''
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