Lüksemburg - Fransa maç sonucu: 1-3

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransa mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini korudu.
28. dakikada Olivier Giroud'un attığı golle maçta 1-0 öne geçen Fransa dakika 34'de şok bir gol yedi. Aurelien Joachim, penaltıdan attığı golle maçı 1-1'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Fransa'nın kazandığı penaltıda topun başına gelen Antoine Griezmann skoru 2-1'e getirmeyi bildi. 77. dakikada Olivier Giroud skoru tayin etti: 3-1.
Fransa bu üç puanla puanını 13'e yükseltti. Lüksemburg ise 1 puanda kaldı.