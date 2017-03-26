Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Lüksemburg - Fransa maç sonucu: 1-3

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Lüksemburg evinde Fransa'yı konuk etti. Fransa mücadeleden rahat bir galibiyetle ayrıldı: 1-3.

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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransa mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini korudu. 

28. dakikada Olivier Giroud'un attığı golle maçta 1-0 öne geçen Fransa dakika 34'de şok bir gol yedi. Aurelien Joachim, penaltıdan attığı golle maçı 1-1'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Fransa'nın kazandığı penaltıda topun başına gelen Antoine Griezmann skoru 2-1'e getirmeyi bildi. 77. dakikada Olivier Giroud skoru tayin etti: 3-1.

Fransa bu üç puanla puanını 13'e yükseltti. Lüksemburg ise 1 puanda kaldı. 
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