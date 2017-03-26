Lüksemburg - Fransa maç sonucu: 1-3 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Lüksemburg evinde Fransa'yı konuk etti. Fransa mücadeleden rahat bir galibiyetle ayrıldı: 1-3.

Özgür Yedek

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndailekarşı karşıya geldi. Fransa mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini korudu.28. dakikada Olivier Giroud'un attığı golle maçta 1-0 öne geçen Fransa dakika 34'de şok bir gol yedi. Aurelien Joachim, penaltıdan attığı golle maçı 1-1'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Fransa'nın kazandığı penaltıda topun başına gelen Antoine Griezmann skoru 2-1'e getirmeyi bildi. 77. dakikada Olivier Giroud skoru tayin etti: 3-1.Fransa bu üç puanla puanını 13'e yükseltti. Lüksemburg ise 1 puanda kaldı.