Kırklarelispor - Sarıyer maç sonucu: 1-0

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor, Sarıyer'i ağırladı. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda 64. dakikada ev sahibi ekibin sol kanat oyuncusu Ahmet Baykal, takımını 1-0 öne geçirdi.
90 dakika 1-0 Kırklarelispor üstünlüğüyle sona ererken, küme düşmeme mücadelesi veren Kırklareli, 25 puana yükseldi. Sarıyer ise 42 puanda kaldı.
Kırklarelispor bu galibiyetle 9 hafta sonra 3 puan almış oldu.
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Batuhan Gültek, Harun Reşit Güngör, Kerem Candaş
Kırklarelispor: Ozan, Saffet (Dk. 80 Celal), Soner, Enis, Barış (Dk.73 Salim), Özkan, Nazif (Dk. 64 Ahmet), Mert, Osman, Oğuzhan, Bahadır
Sarıyer: Sadrettin, Hüsnü (Dk. 54 Erkut), Mert, Oğuz (Dk. 71 Serkan), Yaser, Emrah, Bertul (Dk. 64 Çınar), Fırat, Sabutay, Hakan, Fatih
Gol: Dk. 69 Ahmet (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz, Dk. 66 Fırat, Dk. 85 Fatih (Sarıyer), Dk.41 Enis, 64 Soner, Dk. 89 Ozan, Dk. 90 Mikail (yedek kulübesinde), Dk. 90+3 Osman (Kırklarelispor)