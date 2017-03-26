Kayserisporlu Mabiala, MLS'e transfer oldu! Transferde son dakika... Kayserispor'un yıldızı Larrys Mabiala sürpriz bir maceraya başlıyor. 30 yaşındaki defans oyuncusu, 3 yıl boyunda ABD Ligi'nde forma giyecek.

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Umut Eken

yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran'da flaş gelişme... Sarı-Kırmızılılar'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan'nın ayrılığı kesinleşti. Üstelik gündeme damga vuracak bir transferle...30 yaşındaki savunma oyuncusuLigi takımlarından'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız stoperin yıllık kazanacağı ücret de belli. Bonuslarla 1 milyon Dolar alacak olan oyuncu sezon sonu itibarıyla Kayserispor'dan ayrılarak yeni takımına gidecek. Portland kendi konferansında lider durumda bulunuyor.4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Mabiala'nın yeni takımı, zirve yarışının iddialı ekiplerinden biri olacağını gösterdi.