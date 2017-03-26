Kayserisporlu Mabiala, MLS'e transfer oldu!

30 yaşındaki savunma oyuncusu MLS Ligi takımlarından Portland Timbers'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız stoperin yıllık kazanacağı ücret de belli. Bonuslarla 1 milyon Dolar alacak olan oyuncu sezon sonu itibarıyla Kayserispor'dan ayrılarak yeni takımına gidecek. Portland kendi konferansında lider durumda bulunuyor.
4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Mabiala'nın yeni takımı, zirve yarışının iddialı ekiplerinden biri olacağını gösterdi.
Ömer Necati Albayrak / fanatik.com.tr özel
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