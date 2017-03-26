Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Kayserisporlu Mabiala, MLS'e transfer oldu!

Transferde son dakika... Kayserispor'un yıldızı Larrys Mabiala sürpriz bir maceraya başlıyor. 30 yaşındaki defans oyuncusu, 3 yıl boyunda ABD Ligi'nde forma giyecek.

27 Mart 2017, Pazartesi 12:43 Yorum Yaz
A+ A-
Sergen Yalçın yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran Kayserispor'da flaş gelişme... Sarı-Kırmızılılar'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Larrys Mabiala'nın ayrılığı kesinleşti. Üstelik gündeme damga vuracak bir transferle...

30 yaşındaki savunma oyuncusu MLS Ligi takımlarından Portland Timbers'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız stoperin yıllık kazanacağı ücret de belli. Bonuslarla 1 milyon Dolar alacak olan oyuncu sezon sonu itibarıyla Kayserispor'dan ayrılarak yeni takımına gidecek. Portland kendi konferansında lider durumda bulunuyor.

4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Mabiala'nın yeni takımı, zirve yarışının iddialı ekiplerinden biri olacağını gösterdi.

Ömer Necati Albayrak / fanatik.com.tr özel
İlişkili Haber

Bu iddia gündeme oturacak: Torino'lu Şaban yanılamaz!



Kayserispor

Kayserispor Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
Ugurovic1 27 Mart 2017 Pazartesi 00:11

Ne guzel amerikada oynucak yillik 1milyon dollar. Super

TÜM YORUMLAR

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 