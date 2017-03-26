Karşıyaka Stadı ihalesi 30 Mart'a ertelendi Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 1'inci Ligi takımı Karşıyaka'nın 15 bin kişilik yeni stadının yarın yapılacak ön yeterlilik ihalesinin tarihini değiştirdi, 30 Mart Perşembe saat 14.30'a erteledi.

Yıldırım Kılıç

Stadyumun yanı sıra kulüp binası ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü binası olması planlanan 2 adet sosyal tesis için ikmal ihalesi, iki aşamalı yapılacak. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 firma, önümüzdeki haftalarda teklif vermeye davet edilecek. İki aşamalı ihalenin sonuçlanmasının ardından sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren 550 gün içinde tamamlanması öngörülen proje için Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsat verip vermeyeceği henüz belli olmadı.Karşıyaka Yalı Tesisleri ve eski İlçe Stadı'nın yerine yapılacak stat için ilk ihale 28 Ocak 2014'te gerçekleşmişti. İhaleyi 54 milyon 88 bin TL bedelle alan Ali Acar İnşaat, arazideki yıkım, hafriyat, kazıklama ve altyapı dolgu çalışmalarını tamamladı. Bu süreçte belediyeler, projeye ruhsat vermedi. Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava üzerine ihaleyle ilgili arazi birleşimi tamamlanmadan ihaleye çıkıldığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Davanın Danıştay süreci TOKİ ve Spor Bakanlığı lehine sonuçlanmasına rağmen geçen 3 yılda arada fiyat farkı oluşunca ihale iptal edilip yeni tarih belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu geçen yıl ekim ayında Spor Bakanlığı gerekli imar uygulamalarını yaptığı takdirde projelere onay vereceklerini açıkladı. Ancak Karşıyaka Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü, stat için geçtiğimiz 23 Kasım'da yapılan imar planı değişikliği talebini kabul etmedi.Bu arada Göztepe'de Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine yapılacak 20 bin 35 kişilik yeni stadın ön yeterlilik ihalesi, 31 Mart Cuma günü saat 11.00'de düzenlenecek. Bu ihale de iki aşamalı olacak ve ön yeterlilik şartlarını yerine getiren firmalar önümüzdeki haftalarda TOKİ'ye teklif sunacak. Proje, ihalenin sonuçlanması ve yer tesliminin ardından 700 gün içinde tamamlanacak. Karşıyaka Stadı gibi ilk ihalesi 29 Ocak 2014'te yapılan stat, ruhsat alamayıp davalık olmuştu. Aradan geçen süreçte 15 bin kişilik ilk stat ihalesi iptal edilirken kulüp 20 bin 35 kişilik yeni bir proje çizdirdi. Büyükşehir Belediyesi, Gürsel Aksel arazisindeki payını bu süreçte bedelsiz olarak Spor Bakanlığı'na devretti. Geçen ekim ayında da stattaki 150 metrekarelik şahıs payıyla ilgili Bakanlar Kurulu'ndan kamulaştırma kararı çıktı.