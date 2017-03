İzmir at yarışları tahminleri- 26 Mart Pazar İzmir at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal Adana programını değerlendirdi ve kupon hazırladı.

İzmir at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal Adana programını değerlendirdi ve kupon hazırladı.Cazip İzmir altılısına iki adet tekle başlayalım:Y-2 sınırındaki aprantilerin at bineceği günün ilk ayağında, bu gurup için nispeten tatminkar performanslar sergileyen VASEEM, özellikle son startında güçlü rakibi Karaçivi ardında ikinci olurken göz doldurdu. Özellike baba hattından uzun mesafeye çok yatkın olan safkanı, uygunlaşan rakipleri arasında biraz da risk alarak günün bankosu olarak Fanatik Hipodrom okurlarının değerlendirmesine sunuyorum…1900 metre kum pistte katıldığı son startını kazanırken, rakiplerini 200’de bırakıp tek başına koşan KEREMEFE, yakaladığı muazzam formuyla ön plana çıkmakta. Etkili jokeyi Özcan Yıldırım ile start aldığı tek koşudan zaferle ayrılan safkan, lehine koşullar altında ve nispeten uygun rakipleri arasında devam eden formunun meyvesini toplayarak kazanmasını beklediğim isimdir.Sadık Giz anısına düzenlenen mücadelede; startla birlikte yüksek tempoya çıkılmasının gün gibi aşikar olması sebebiyle sprinter isimlerin bir parça önde olduğunu düşünüyorum. Bu isimler arasında ise müthiş bir form yakalayan RIGHT OR WRONG’u favori olarak öneriyorum. Kinowa gibi bir şampiyonu geçerken önemli bir sürprize imza atan İLKAAN, gününde olduğunda rakip tanımayan MY ROYAL SUN, son startında numaraya çıkan rakibine gereksiz yere ilk metrelerde saldırdığı için ikinciliği de kaybedenRÜZGAR ETO, çok iyi bir sezon geçiren TAHİRİ, son dönemde gücünün biraz altında koşan YALPAĞAN ve kısalan mesafeye dönmekte sıkıntı yaşamazsa DOMBRA ise bu zorlu koşuda ayrımsız şekilde düşünülmelidir.Denk veya yakın güçte gördüğüm safkanların mücadelesinde bariz şekilde ön plana çıkarabileceğim bir isim maalesef yok. Tabii ki kriterlerime göre bir sıralama yapacağım. Bu sıralamanın en başında ise 70 gündür start almasa da BAYDÖKER olacak. Toparlanan WEST GROVE, Ümit Özcan ile uyum içinde olan CAFERAĞA, ideal koşullarını bulan KARAOĞLUM, kısalan mesafede daha iyi koşması gereken BİNGÖLLÜM ve sürprizde GRIFFON ise sıralamanın diğer basamaklarını oluşturacak isimlerdir.Türkiye Jokey Kulübünün ilk başkanı olan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu anısına düzenlenen mücadelede, uzun süredir çim bekleyen safkanların olması sebebiyle her sonuca hazırlıklı olmalıyız. Özellikle takibimde olan ve tüm yarışlarında başarıyla pistten ayrılan KARADAMAR ve sert rakipleri arasında kazanırken oldukça iyi görünen UTKUNBABA ikilisini öncelikle değerlendirmeye almakta fayda var. İstanbul’daki son startını beğendiğim BABADOĞAN, form sıçraması gerçekleştiren MY BABOŞ, ilk kez çıkacağı çim piste uyum sağlarsa ZARTAR, nihayet beklediği çim piste kavuşan PRECIOUS JEWEL, müthiş pedigrisiyle RAMAZAN EFENDİ, şampiyon Renk’in anne kardeşi BARBARIAN ve çim piste uyum sağlamasını beklediğim TATARINOĞLU ise olanaklar dahilinde ilave edilmesi gereken diğer safkanlardır.Kadhan’dan sonra Turbo’nun en çok ikramiye kazanan temsilcisi olan MARISSA, son startında jokeyinin aşırı güveni sebebiyle erken öne düşüp tempoyu yükseltince son aksiyonda geçilmekten kurtulamadı. Bu kez biraz daha idareli gitmesi durumunda kazanması zor olmaz. Kafkaslı’nın en iyi temsilcilerinden olan MY SULTAN, sonlarda güçlü gelebilen RENGÜL ve uzayan mesafe avantajı bulunan DOLUDİZGİN ise en ufak hatasını geri çevirmeyecek durumdaki kısraklardır. Şansınız ve bahtınız açık olsun…( 2 ) ( 5 ) ( 2.5.7.1.3.4.6 ) ( 3.4.2.1.5.6 ) ( 5.12.2.6.13.15.8.3.10 ) ( 2.3.4.1 )