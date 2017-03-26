Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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İşte Eskişehirspor'un geleceği!

3 yıl önce Ersun Yanal tarafından keşfedilen ve Eskişehirspor altyapısına kazandırılan 17 yaşındaki yıldız adayı Sabahattin Gizlen, Kırmızı-Siyahlı takımla 2020’ye kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

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Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı’nın yetiştiği Karaağaçspor’dan Ersun Yanal tarafından keşfedildi. Tecrübeli hocanın talebiyle 3 yıl önce Eskişehirspor’un altyapısına transfer edildi. 12 yaşındayken devleri peşine takan, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan teklifler alan genç yıldız adayı Sabahttin Gizlen’in altyaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performans Kırmızı- Siyahlı yönetimin de gözünden kaçmadı. Yine teklifler almaya başlayan 17 yaşındaki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandı, 2020’ye kadar kontrat yapıldı.

Milli takım da izliyor

Sol açık mevkiisinde oynayan, zaman zaman sol bekte de forma giyebilen Sabahattin’i teknik direktör Mustafa Denizli’nin de yakından takip ettiği ve gelecek sezonlar için düşündüğü planlamada ona da yer vereceği öğrenildi. Güçlü fiziği ve tekniğiyle Eskişehirspor’un U19 Takımı’nda fazlasıyla önplana çıkan genç yıldız adayı altyaş milli takım çalıştırıcılarının da göz hapsinde.
Eskişehirspor

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