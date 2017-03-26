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İngiltere - Litvanya maç sonucu: 2-0

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 5. haftasına, 3 grupta oynanan 4 maçla devam edildi.

26 Mart 2017, Pazar 21:53 Yorum Yaz
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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 5. haftasına, 3 grupta oynanan 4 maçla devam edildi.

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 4 karşılaşma oynandı.

C Grubu’nda Almanya, deplasmanda Azerbaycan’ı 4-1 yendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 81. dakikalarda Andre Schürrle, 36. dakikada Thomas Müller ve 45. dakikada eski Beşiktaşlı Mario Gomez attı. Azerbaycan’ın tek golünü 31. dakikada Dmitri Nazarov kaydetti. Lider Almanya, 5’te 5 yaparak puanını 15’e yükseltti.

Aynı grupta Çekya, konuk olduğu San Marino karşısında 6-0’lık skorla farklı galip geldi. Çekya’nın gollerini 17 ve 24. dakikalarda Antonin Barak, 19 ve 77. dakikalarda Vladimir Darida, 26. dakikada Theodor Gebre Selassie, 43. dakikada Michal Krmencik attı. Çekya bu galibiyetle, 8 puana ulaştı.

İngiltere liderliğini sürdürdü

F Grubu’nda yer alan İngiltere, sahasında Litvanya’yı 22. dakikada Jermain Defoe ve 66. dakikada Jamie Vardy’nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 13’e çıkaran İngiltere, grupta liderliğini sürdürdü.

Ermenistan ise Kazakistan’ı ağırladığı E Grubu mücadelesini, 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 75. dakikada Beşiktaşlı Aras Özbiliz’in attığı gollerle 2-0 kazanarak, puanını 6 yaptı.

AA
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