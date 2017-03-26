Galatasaray için Mangala iddiası Galatasaray'ın, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala ile ilgilendiği iddia edildi.



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İspanya'nın Plaza Deportiva adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, Manchester City'nin sezon sonuna kadar Valencia'ya kiraladığı 26 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yı transfer etmek istediğini yazdı.



Plaza Deportiva, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılması muhtemel Aurelien Chedjou'nun yerine, Mangala'nın önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyebileceğini iddia etti. Eliaquim Mangala, bu sezon Valencia formasıyla 25 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.



(DHA) İlişkili Haber Igor Tudor'dan savunma dersleri Onur Durmuş İspanya'nın Plaza Deportiva adlı internet sitesi,'ın,'nin sezon sonuna kadar'ya kiraladığı 26 yaşındaki Fransız defans oyuncusu'yı transfer etmek istediğini yazdı.Plaza Deportiva, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılması muhtemel'nun yerine, Mangala'nın önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyebileceğini iddia etti. Eliaquim Mangala, bu sezon Valencia formasıyla 25 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.

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