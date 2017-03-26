Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Galatasaray için Mangala iddiası

Galatasaray'ın, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala ile ilgilendiği iddia edildi.

26 Mart 2017, Pazar 16:05 Yorum Yaz
A+ A-



İspanya'nın Plaza Deportiva adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, Manchester City'nin sezon sonuna kadar Valencia'ya kiraladığı 26 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yı transfer etmek istediğini yazdı.

Plaza Deportiva, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılması muhtemel Aurelien Chedjou'nun yerine, Mangala'nın önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyebileceğini iddia etti. Eliaquim Mangala, bu sezon Valencia formasıyla 25 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.

(DHA)
İlişkili Haber

Igor Tudor'dan savunma dersleri
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 