Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliği sonlandırıldı

Galatasaray Mali Kongresi’nde eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç talebinin oy çokluğuyla reddedilmesi büyük tepki çekerken, yönetim olağanüstü toplandı. Sarı- Kırmızılı kulüp, FETÖ üyeliği ile suçlanan iki ismin üyeliğini iptal etti.

27 Mart 2017, Pazartesi 00:35 Yorum Yaz
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Sarı-Kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurulu önceki gün gerçekleşirken, Başkan Dursun Özbek ve yönetimi 10 saatlik toplantının ardından oy çokluğu ile ibra edilmişti. Ancak ibradan daha fazla konuşulan konu, Galatasaray’ın eski futbolcuları Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesiydi. FETÖ/PYD ile ilişkilendirilen ve bu nedenle disiplin kuruluna sevk edilen Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, Hazim Sesli ve İsmail Demiriz ihraç edilirken, Şükür ve Erdem’le ilgili genel kurul üyelerinin aldığı karar büyük tepki topladı. Sadece hükümet kanadı tarafından değil, sosyal medyada da Galatasaray Yönetimi ağır şekilde eleştirildi.

2750 üye...

Bunun üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu dün olağanüstü kararla bir araya geldi ve dün akşam saatlerinde Türk Telekom Arena’da toplandı. Toplantı yaklaşık 2.30 saat sürdü. Toplantıda Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyelerini tek tek dinledi. Galatasaray Yönetim Kurulu, tüzükteki maddeyi esas alarak Hakan Şükür ve Arif Erdem’i kulüp üyeliğinden ihraç etti. Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 2750 genel kurul üyesinin de kulüple ilişkisi kesildi.

Kulüpten yapılan açıklama

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ‘Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince “Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine” karar verilmiştir’ denildi.

Açıklama öncesi iktidardan sert tepki...

Galatasaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi, özellikle iktidar kanadından tepki gördü. İşte bu konuda yapılan bazı açıklamalar...

Veysi Kaynak: Yazık ederler

Başbakan Yardımcı Veysi Kaynak: “Galatasaray, milletimizin her kesimini, her siyasi rengi derinden yaralayan ve hala travmasını atlatmaya çalıştığımız 15 Temmuz’dan sonra bu isimlere sahip çıkıyorsa asırlık kulübümüze yazık ederler.”

Kılıç: Düzeltmeye gitmeliler

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: “Alınan karar konusunda Galatasaray Yönetim Kurulu ivedi şekilde bir düzeltmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur.”

Yerlikaya: Camiaya ayıptır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: “Bu oylama Galatasaray camiasına yapılmış en büyük ayıptır. Biliyorum ki Galatasaray camiası da bu iki isimden rahatsız. Bu büyük bir hatadır ve en kısa zamanda düzeltilmelidir. Galatasaray taraftarı da herkes gibi iki ismin kulüpten ihracını istemektedir.”

Tüfenkci: Pişman olmuşlardır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: “Galatasaray’ın almış olduğu kararı ibretle izledik. Gerçekten devletimize ihanet edenlerin, ülkemizin köklü kulüplerinde işi olmaması lazım. Ben zannediyorum ki bu kararı alanlar da pişman olmuşlardır, gereğini yaparlar diye düşünüyoruz.”

Boynukalın: Yakışmıyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın: “FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün Galatasaray üyeliğinden ihracı oy çokluğuyla reddedildi. Bir Galatasaraylı olarak bu kararı şiddetle kınıyorum. Böyle bir genel kurul, Avrupa fatihi Galatasarayımıza yakışmıyor.”

Serdar Dinçbaylı


 
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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matibo41 26 Mart 2017 Pazar 21:13

Sıkıysa etmesin iflas etmişler devlet yine bizim paramızla toplanan vergi borcunu silmiş gs nin Harika ya bu adamlar borç yapsın devlet sıfırlasın sonra benim bilmem kaç yıldızım var diye yüzsüz yüzsüz dolaş

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srs-bjk 26 Mart 2017 Pazar 21:30

hala terörist destekcisi ve firari oldgu icin degil de aidat ödeyemedgi icni atlıyorlar hayret.gs gözmde bitmstr tabi idari olark

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gurolgurel 27 Mart 2017 Pazartesi 03:09

bu saçma bahane olmazdı zaten

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Devir_besiktas_devri 27 Mart 2017 Pazartesi 03:18

Once ihrac etme sonra devletin baskisi ile tekrar toplan ve aidatlarini odemedikleri icin ihrac et :-)) sanki daha once belli degildi oyle olsa! Peki aidatlarini odemedikleri icin ihrac ediyorsan feto dan dolayi ihrac etmedigini ve fetocu bir kulup oldugunuzu kabul ediyorsunuz :-))

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cerillo 27 Mart 2017 Pazartesi 07:47

malesef galatasaryda daha cok fetöcu var

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sekko 27 Mart 2017 Pazartesi 07:53

arife calınan garip enteresan penaltılar geldi gözümün önüne yada şükürün takımda lider oldugu batık gs ın devlet tarafından nasıl kollandıgı vergi borcunun silindiği üstüne para yardımını sponsorluk yardımı yapıldığı kiracı oldugu samiyenin kirasını hic ödemediği sözleşmesinin iptal olup orada işgalci oldugu bunun üstüne bedavaya stad yapılması Vs Vs

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sampiyonGalatasaray 27 Mart 2017 Pazartesi 07:54

Geç bile kaldilar atmak icin.

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abdullahsenyuz 27 Mart 2017 Pazartesi 09:06

E o kadar borcunu sildi hükumet, stat yaptı bir zahmet sözleri de dinlensin değil mi ? Valla kimse kusura bakmasın hükumet bunlarla al gülüm ver gülümü bıraktı, anlaşamadı, terörist dedi diye GS ın 8 şampiyonluğunda payı bulunan, Kral lakabı takılan çocukluk kahramanımız eski Milli bir sporcuya terörist diyemem. Siyasi görüşü umrumda değil 85-95 neslinin çocukluğudur hakan şükür, sporcu kartlarındaki 62 numaradır, milli maçlardaki gol umudumuzdur.

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ZKavasoglu 27 Mart 2017 Pazartesi 14:44

Vay be! hakan şükürün kulübe yaptığı hizmetlerden, yaşattığı başarılardan dolayı, vatanımıza kasteden terör örgütüne bağlı olmasını mazur görüp bunu siyasi görüş diye nitelendiriyor!!! 1. Vatanın bütünlüğü, bekâsı taraftarı olduğun kulübünün başarılarından, gururlarından üstündür. 2. Hizmet etmiştir karşılığında parasını almıştır diğerleri gibi. 3. Bu siyasi görüşü değil, vatan hainliğidir. 4. Sahip olduğun düşüncenin sakatlığını çok geç olmadan anlarsın umarım.

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