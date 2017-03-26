Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliği sonlandırıldı

Sıkıysa etmesin iflas etmişler devlet yine bizim paramızla toplanan vergi borcunu silmiş gs nin Harika ya bu adamlar borç yapsın devlet sıfırlasın sonra benim bilmem kaç yıldızım var diye yüzsüz yüzsüz dolaş
Sıkıysa etmesin iflas etmişler devlet yine bizim paramızla toplanan vergi borcunu silmiş gs nin Harika ya bu adamlar borç yapsın devlet sıfırlasın sonra benim bilmem kaç yıldızım var diye yüzsüz yüzsüz dolaş
hala terörist destekcisi ve firari oldgu icin degil de aidat ödeyemedgi icni atlıyorlar hayret.gs gözmde bitmstr tabi idari olark
bu saçma bahane olmazdı zaten
Once ihrac etme sonra devletin baskisi ile tekrar toplan ve aidatlarini odemedikleri icin ihrac et :-)) sanki daha once belli degildi oyle olsa! Peki aidatlarini odemedikleri icin ihrac ediyorsan feto dan dolayi ihrac etmedigini ve fetocu bir kulup oldugunuzu kabul ediyorsunuz :-))
malesef galatasaryda daha cok fetöcu var
arife calınan garip enteresan penaltılar geldi gözümün önüne yada şükürün takımda lider oldugu batık gs ın devlet tarafından nasıl kollandıgı vergi borcunun silindiği üstüne para yardımını sponsorluk yardımı yapıldığı kiracı oldugu samiyenin kirasını hic ödemediği sözleşmesinin iptal olup orada işgalci oldugu bunun üstüne bedavaya stad yapılması Vs Vs
Geç bile kaldilar atmak icin.
E o kadar borcunu sildi hükumet, stat yaptı bir zahmet sözleri de dinlensin değil mi ? Valla kimse kusura bakmasın hükumet bunlarla al gülüm ver gülümü bıraktı, anlaşamadı, terörist dedi diye GS ın 8 şampiyonluğunda payı bulunan, Kral lakabı takılan çocukluk kahramanımız eski Milli bir sporcuya terörist diyemem. Siyasi görüşü umrumda değil 85-95 neslinin çocukluğudur hakan şükür, sporcu kartlarındaki 62 numaradır, milli maçlardaki gol umudumuzdur.
Vay be! hakan şükürün kulübe yaptığı hizmetlerden, yaşattığı başarılardan dolayı, vatanımıza kasteden terör örgütüne bağlı olmasını mazur görüp bunu siyasi görüş diye nitelendiriyor!!! 1. Vatanın bütünlüğü, bekâsı taraftarı olduğun kulübünün başarılarından, gururlarından üstündür. 2. Hizmet etmiştir karşılığında parasını almıştır diğerleri gibi. 3. Bu siyasi görüşü değil, vatan hainliğidir. 4. Sahip olduğun düşüncenin sakatlığını çok geç olmadan anlarsın umarım.