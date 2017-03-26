Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliği sonlandırıldı Galatasaray Mali Kongresi’nde eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç talebinin oy çokluğuyla reddedilmesi büyük tepki çekerken, yönetim olağanüstü toplandı. Sarı- Kırmızılı kulüp, FETÖ üyeliği ile suçlanan iki ismin üyeliğini iptal etti.

Özgür Yedek

Sarı-Kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurulu önceki gün gerçekleşirken, Başkan Dursun Özbek ve yönetimi 10 saatlik toplantının ardından oy çokluğu ile ibra edilmişti. Ancak ibradan daha fazla konuşulan konu, Galatasaray’ın eski futbolcuları Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesiydi. FETÖ/PYD ile ilişkilendirilen ve bu nedenle disiplin kuruluna sevk edilen Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, Hazim Sesli ve İsmail Demiriz ihraç edilirken, Şükür ve Erdem’le ilgili genel kurul üyelerinin aldığı karar büyük tepki topladı. Sadece hükümet kanadı tarafından değil, sosyal medyada da Galatasaray Yönetimi ağır şekilde eleştirildi.Bunun üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu dün olağanüstü kararla bir araya geldi ve dün akşam saatlerinde Türk Telekom Arena’da toplandı. Toplantı yaklaşık 2.30 saat sürdü. Toplantıda Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyelerini tek tek dinledi. Galatasaray Yönetim Kurulu, tüzükteki maddeyi esas alarak Hakan Şükür ve Arif Erdem’i kulüp üyeliğinden ihraç etti. Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 2750 genel kurul üyesinin de kulüple ilişkisi kesildi.Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ‘Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince “Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine” karar verilmiştir’ denildi.Galatasaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi, özellikle iktidar kanadından tepki gördü. İşte bu konuda yapılan bazı açıklamalar...Başbakan Yardımcı Veysi Kaynak: “Galatasaray, milletimizin her kesimini, her siyasi rengi derinden yaralayan ve hala travmasını atlatmaya çalıştığımız 15 Temmuz’dan sonra bu isimlere sahip çıkıyorsa asırlık kulübümüze yazık ederler.”Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: “Alınan karar konusunda Galatasaray Yönetim Kurulu ivedi şekilde bir düzeltmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur.”Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: “Bu oylama Galatasaray camiasına yapılmış en büyük ayıptır. Biliyorum ki Galatasaray camiası da bu iki isimden rahatsız. Bu büyük bir hatadır ve en kısa zamanda düzeltilmelidir. Galatasaray taraftarı da herkes gibi iki ismin kulüpten ihracını istemektedir.”Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: “Galatasaray’ın almış olduğu kararı ibretle izledik. Gerçekten devletimize ihanet edenlerin, ülkemizin köklü kulüplerinde işi olmaması lazım. Ben zannediyorum ki bu kararı alanlar da pişman olmuşlardır, gereğini yaparlar diye düşünüyoruz.”Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın: “FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün Galatasaray üyeliğinden ihracı oy çokluğuyla reddedildi. Bir Galatasaraylı olarak bu kararı şiddetle kınıyorum. Böyle bir genel kurul, Avrupa fatihi Galatasarayımıza yakışmıyor.”