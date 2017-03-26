Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Fransızları korku sardı: 15 bin Türk!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde 13 Nisan'da Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Lyon'da Türk taraftar korkusu yaşanıyor. Fransızlar, Parc Olympique Lyonnais'de oynanacak maçta Kara Kartal'a destek verecekTürklerden çekiniyor. 

26 Mart 2017, Pazar 14:11 Yorum Yaz
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalma mücadelesinde Lyon karşısında tarihi bir maça çıkacak olan Beşiktaş, şimdiden rakibine korku salmaya başladı. 

Fransızlar, Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak maç öncesi stadyuma girecek Türk taraftar sayısını minimuma indirmenin hesaplarını yaparken, basın şimdiden Avrupa'daki Türkleri hedef aldı. 

Türk diasporası organize oldu! Geliyorlar!

Fransız L'Equipe'te yer alan haberde, "Lyon kupa yolunda çok zorlu bir rakibe denk geldi. Saha içinin yanında saha dışında da büyük zorluklar olacak. Statta 15 bin Türk bekleniyor. Türk diasporası bu tür durumlarda organize olmayı biliyor. Bu, basket maçlarında da böyle oluyor. Türkler, takımlarını Lyon'da yalnız bırakmayacak" yorumu yapıldı.

"Darbe girişimi oldu, Fransızlar gitmeyecek"

Fransız Gazetesi, İstanbul'daki maç öncesi vatandaşlarına "önemli hatırlatmalar" da yaparak adeta İstanbul'a gelmemelerini önerdi. 

"Lyon bu yaz Türkiye'ye hazırlık maçı için (Fenerbahçe karşılaşması) gitti ama darbe girişimine denk gelince maç iptal oldu" denilirken, 10 Aralık'ta Bursaspor maçı sonrasında yapılan hain terör saldırısı da hatırlatıldı ve "Birkaç bireysel Lyon taraftarı dışında İstanbul'a giden Fransız olmaz" yorumu yapıldı. 

Hakan Ateşler 

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YORUMLAR

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Toplam 4 Yorum

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Devir_besiktas_devri 26 Mart 2017 Pazar 13:43

Evinizde deplasman yasatmaya geliyorum!!!

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pilooland 26 Mart 2017 Pazar 16:02

Sanki fransada teror yok

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causal1907 26 Mart 2017 Pazar 13:28

Rezilliğimizi Ballandıra ballandıra yazabilmenize şaşırmıyorum

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sayitarar 27 Mart 2017 Pazartesi 12:53

??????

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