Fransızları korku sardı: 15 bin Türk!

Fransızlar, Parc Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak maç öncesi stadyuma girecek Türk taraftar sayısını minimuma indirmenin hesaplarını yaparken, basın şimdiden Avrupa'daki Türkleri hedef aldı.
Türk diasporası organize oldu! Geliyorlar!
Fransız L'Equipe'te yer alan haberde, "Lyon kupa yolunda çok zorlu bir rakibe denk geldi. Saha içinin yanında saha dışında da büyük zorluklar olacak. Statta 15 bin Türk bekleniyor. Türk diasporası bu tür durumlarda organize olmayı biliyor. Bu, basket maçlarında da böyle oluyor. Türkler, takımlarını Lyon'da yalnız bırakmayacak" yorumu yapıldı.
"Darbe girişimi oldu, Fransızlar gitmeyecek"
Fransız Gazetesi, İstanbul'daki maç öncesi vatandaşlarına "önemli hatırlatmalar" da yaparak adeta İstanbul'a gelmemelerini önerdi.
"Lyon bu yaz Türkiye'ye hazırlık maçı için (Fenerbahçe karşılaşması) gitti ama darbe girişimine denk gelince maç iptal oldu" denilirken, 10 Aralık'ta Bursaspor maçı sonrasında yapılan hain terör saldırısı da hatırlatıldı ve "Birkaç bireysel Lyon taraftarı dışında İstanbul'a giden Fransız olmaz" yorumu yapıldı.
Hakan Ateşler
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