Franck Ribery: Bayern Münih son kulübüm Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Fransız oyuncu Franck Ribery, 2008-2009 yıllarında tüm büyük kulüplerin kendisini transfer etmek istediğini söyledi. Ribery, ayrıca "Avrupa’da Bayern Münih’in son kulübüm olduğunu her zaman söyledim." dedi.

Bayern Münih’e transfer edildikten sonra Avrupa’daki birçok kulüpten teklif aldığını belirterek, "2008 ve 2009’da Juventus, Inter, Milan,

Barcelona, Real Madrid, Chelsea ve Manchester United gibi tüm büyük kulüpler beni istedi. Elbette transferi düşündüm." şeklinde konuştu.



Bayern Münih’in kulüp başkanı Uli Hoeness ve yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge sayesinde Bavyera’da kaldığını aktaran Ribery, "Burada kaldığım için Hoeness ve Rummenigge’ye teşekkür etmem lazım. Onlar benimle çok konuştu. 10 yıldır buradayım ve her şeyi kazandım. Ailemin durumu iyi, ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.



Münih ekibiyle 2018’e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, "Dizlerim, ayak bileğim veya sırtım izin verdiği sürece oynayacağım. Sakatlanmadığım takdirde üst seviyede 2-3 yıl daha oynarım. Avrupa’da Bayern Münih’in son kulübüm olduğunu her zaman söyledim." diye konuştu.



Kariyerini noktaladıktan sonra Bayern Münih’te kalmayı amaçladığını belirten Fransız oyuncu, gelecekte kulüpte bir yerinin olup olmadığı sorusunun Hoeness ve Rummenigge’ye sorulmasını istedi.



Ribery, Alman kulübüyle iyi bir bağı bulunduğunu vurgulayarak, "Belki de gelecekte genç takım antrenörü olurum." değerlendirmesinde bulundu.



Bayern Münih’te 10 yıldan beri forma giyen Ribery,



AA



İlişkili Haber Galatasaray Yönetimi, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini sonlandıracak! Burak Köse Ribery, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, 2007’de’e transfer edildikten sonra Avrupa’daki birçok kulüpten teklif aldığını belirterek, "2008 ve 2009’da Juventus, Inter, Milan,Barcelona, Real Madrid, Chelsea ve Manchester United gibi tüm büyük kulüpler beni istedi. Elbette transferi düşündüm." şeklinde konuştu.Bayern Münih’in kulüp başkanıve yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge sayesinde Bavyera’da kaldığını aktaran Ribery, "Burada kaldığım için Hoeness ve Rummenigge’ye teşekkür etmem lazım. Onlar benimle çok konuştu. 10 yıldır buradayım ve her şeyi kazandım. Ailemin durumu iyi, ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.Münih ekibiyle 2018’e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, "Dizlerim, ayak bileğim veya sırtım izin verdiği sürece oynayacağım. Sakatlanmadığım takdirde üst seviyede 2-3 yıl daha oynarım. Avrupa’da Bayern Münih’in son kulübüm olduğunu her zaman söyledim." diye konuştu.Kariyerini noktaladıktan sonra Bayern Münih’te kalmayı amaçladığını belirten Fransız oyuncu, gelecekte kulüpte bir yerinin olup olmadığı sorusunun Hoeness ve Rummenigge’ye sorulmasını istedi.Ribery, Alman kulübüyle iyi bir bağı bulunduğunu vurgulayarak, "Belki de gelecekte genç takım antrenörü olurum." değerlendirmesinde bulundu.Bayern Münih’te 10 yıldan beri forma giyen Ribery, Bundesliga ’da şimdiye kadar çıktığı 221 maçta 73 gol ve 112 asist ile oynadı.AA