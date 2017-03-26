Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Fırtına'da hasar büyük

Rizespor maçı öncesi 3 oyuncusu cezalı olan Trabzonspor’da Mas ve Onazi’den gelen haberler moralleri alt üst etti. Kadro kurmakta zorlanan Ersun Yanal; Mustafa Akbaş, Medjani, Ibanez, Zeki ve Aytaç’ı ilk 11’e monte etmeye hazırlanıyor.

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Süper Lig’de yeni yılın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor, bu başarısının ödülünü milli takımlara 11 futbolcu göndererek almıştı. Fakat milli takımlarda giden oyunculardan üst üste gelen sakatlık haberleri gelecek hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi keyiflerin kaçmasına neden oldu. Sol bekin değişmez ismi Emmanuel Mas Arjantin’in Şili ile oynadığı maçta, Ogenyi Onazi de Nijerya’nın Senegal’i ağırlağı mücadelede geçirdikleri sakatlık nedeniyle maça devam edemezken, haberi alan teknik patron Ersun Yanal Rize maçı öncesi alternatif arayışına girdi.

3 yıldız cezalı!

Milli oyuncuların sakatlık durumlarının yanı sıra 3 oyuncu kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira’nın forma giyemeyeceği maçta, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, Onazi ve Mas’ın sakatlıklarının sürmesi ihtimalini de düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal, alternatifler üzerinde çalışmalara erken başlamak zorunda kaldı.

Yedeklere ‘hazır olun’ mesajı

Süper Lig’in ikinci yarısında yakaladıkları muhteşem havanın dağılmaması için yoğun mesai harcayan Yanal’ın cezalı Uğur’un yerine Mustafa Akbaş ve Medjani’yi hazırladığı öğrenildi. Yanal ayrıca Mas’ın sakatlık ihtimali üzerine de uzun süredir formaya hasret kalan Ibanez’i vatandaşının yerinde oynatmayı planlıyor. Yusuf Yazıcı’nın yokluğunda ise N’Doye ve Rodallega’yı birlikte oynatma ihtimali üzerinde duran Ersun Yanal, Onazi’nin sakatlık durumunun sürmesi halinde ise bu bölgede Aytaç Kara’ya şans vermesi bekleniyor. Kart cezalısı olan Pereira’nın yerine ise Zeki Yavru’nun sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Trabzonspor

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