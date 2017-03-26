Fikret Orman: Yapacak daha çok işimiz var

Beşiktaş Kulübü’nde 25 Mart 2012’de başkanlık koltuğuna oturan Fikret Orman beş senenin muhasebesini yaptı. Zor günleri geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Orman, “Yanan eve girdik, şükür bugün ortada bir yangın falan kalmadı. Fakat yolumuz hâlâ uzun ve önümüzde yapılacak daha çok iş var” ifadelerini kullandı.
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Göreve geldiği ilk günlerde yaşadığı zorlukları hatırlatan Fikret Orman, “İlk senemizde ‘Feda’ dedik. O günlerde sadece bizler değil, teknik heyet ve futbolcular da birçok fedakârlıklarda bulundu. Zor günlerden geçtik. Transferde bütçemiz çok fazla değildi. Ödemelerde aksaklıklar oluyordu. O günlerden, bugünlere gelmek kolay olmadı. Beş senede bir şampiyonluk yaşadık ve şu an hem ligde hem de Avrupa’da hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah bu sene hem üçüncü yıldızı takmak hem de Avrupa’da kupa kazanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Fikret Orman, Beşiktaş’ta yapılacak daha çok iş olduğunu da dile getirdi. Hedeflere adım adım ilerlediklerini kaydeden Orman, “Mali anlamda hedeflerimize henüz ulaşmadık. Bir sezon sonra planladığımız hedefe yaklaşmayı umuyoruz. Ayrıca henüz açıklamadığımız birçok projelerimiz var. Beşiktaş’ı daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Sadece Türkiye’de değil, dünyada konuşulan bir Beşiktaş için bir araya geldik. Geride kalan beş senemde benimle birlikte çalışan yönetici arkadaşlarımın çok büyük emekleri var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızla, futbolcularımızla, çalışanlarımızla ve yönetici arkadaşlarımla daha iyi bir Beşiktaş için, elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Önce feda, sonra sefa
Başkan Fikret Orman geride kalan 5 yılda hem sportif hem de tesisleşme alanında başarılara imza attı. İlk döneminde ‘Feda’ sezonuyla camiada kenetlenmeyi sağlamaya çalışan Fikret Orman son iki sezonda bunun meyvelerini toplamaya başladı. Beşiktaş, Fikret Orman yönetiminde Süper Lig’i 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarını 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlı takım 2015-16’yı ise şampiyonlukla noktalarken, 7 yıllık büyük hasrete son verdi. Bu sezon son 9 haftaya girilirken Başakşehir’in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlı takım şampiyonluk hedefine ulaşırsa Fikret Orman döneminde 3. yıldızı da takacak.
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Fikret Orman çok büyük emekler harcayarak, Beşiktaş’ın en büyük projesi olan Vodafone Arena’nın yapımını ve hizmete girmesini sağlayan başkan oldu. 11 Nisan 2016’da açılışı yapılan statla birlikte Beşiktaş yeni yuvasına kavuştu.
Beş sezonda 4 teknik direktörle çalışan Fikret Orman toplamda 52 transfer yaptı. İlk sezonunda 12 futbolcuyu kadroya dahil eden Orman, 2013-14’te 13, 2014-15’te 6 ve 2015-16’da 9 oyuncu aldı. Beşiktaş bu sezon ise 12 oyuncuyu renklerine bağladı. (Milliyet)
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