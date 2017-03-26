Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Ferrari, 2017’ye hızlı başladı

2017 Formula 1 sezonunun Avustralya’da düzenlenen ilk yarışını kazanan Alman pilot Vettel, Ferrari’ye, 2015 Singapur Grand Prix’sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı.

Yorum Yaz
A+ A-
2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix’sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya’nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes’ten Lewis Hamilton ve arkasındaki 4 pilot, startta yerlerini korudu.

Hamilton ve Ferrari’den Sebastian Vettel, İlerleyen turlarda diğer sürücülerden koptu. Vettel’in yaklaşık 1.5 saniye önünde olduğu 17. turda pite giren Hamilton, 4. sıradaki Red Bull-TAG Heuer’den Max Verstappen’in gerisine düştü.

"Pit stop"unu 23. turda gerçekleştiren Vettel, Verstappen ve arkasında zaman kaybeden Hamilton’ın önünde piste dönmeyi başardı. Önündeki Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Kimi Raikkonen’in pite girmesiyle liderliği ele geçiren Vettel, birkaç tur içinde Hamilton ile arasındaki farkı 6 saniyeye çıkardı.

Kalan bölümde farkı daha da arttıran Vettel, 1:24.11.672’lik derecesiyle kariyerinin 43. birinciliğini elde etti. Vettel’in 9.9 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton 2’nci, liderin 11.2 saniye uzağındaki Bottas ise 3’üncü oldu.

Vettel böylece Ferrari’ye, 2015 Singapur Grand Prix’sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı.

Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla 2’nci, Bottas da 15 puanla 3’üncü sırada yer aldı.
Sezonun 2. yarışı, Çin Grand Prix’si 9 Nisan’da yapılacak.

İlk 10

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:
1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Valtteri Bottas (Mercedes)
4. Kimi Raikkonen (Ferrari)
5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
6. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
8. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)
9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)
10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Avustralya Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 25 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 18
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 15
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 12
5. Max Verstappen (Hollanda) - 10

Takımlar klasmanı:

1. Ferrari - 37
2. Mercedes - 33
3. Red Bull - 10
4. Williams - 8
5. Force India - 7

AA
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
sanchez91 26 Mart 2017 Pazar 14:31

merdecez son yıllarda şampiyon oldu ama diğer rakipleri çok kötü olduğu için. taktik anlamda gerçek bir mücadelenin içinde olmadılar hiç ve Ferrari bu sene yaptığı radikal değişikliklerle yarışın içinde olacağını gösterdi ve Mercedes ilk taktik savaşını kaybetti bu konuda yetersizler ve Ferrari zor yarışları oynama konusunda mercedesten daha tecrübeli

TÜM YORUMLAR

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 