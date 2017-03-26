Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Fenerbahçe, Mario Gomez için kolları sıvadı

Fenerbahçe, gelecek sezon için flaş bir transfer hazırlığında. Sarı-Lacivertli ekip, Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'i kadroya katmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe gelecek sezona yönelik flaş bir transferin peşinde. Sarı lacivertliler sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'i kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Yönetim bu transfer için aracılar kanalıyla Alman golcüye haber gönderdi. Gomez cephesinden henüz net cevap gelmezken, Sarı lacivertliler futbolcunun Almanya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmeye yeşil ışık yakması halinde resmi görüşmelere başlayacak. Mario Gomez bu sezon Bundesliga'da oynadığı 24 maçta 9 gol attı. Deneyimli futbolcu ligde oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırarak çıkış yakaladı. Mario Gomez önceki sezon Beşiktaş formasıyla attığı 26 golle Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Milli Takım'da boş geçmedi

Gomez, Almanya'nın Azerbaycan ile deplasmanda oynadığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesinde galibiyete bir golle katkı sağladı. 

Diğer isim Chupo-Moting

Yeni sezon kadro planlamasına erkenden başlayan Sarı lacivertlilerin listesindeki bir diğer isimse Schalke'li Eric Maxim Chupo-Moting. Kamerunlu futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe eğer 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlarsa herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Chupo-Moting bu sezon Bundesliga'da 20 maçta oynayarak 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kamerun Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcu hücum hattının sol tarafında görev yapıyor.

Fenerbahçe yeni sezonda hücum hattının her bölgesine takviye yapabilmek için araştırma ve görüşmelerine önümüzdeki günlerde devam edecek.

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YORUMLAR

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Toplam 4 Yorum

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omur1974 26 Mart 2017 Pazar 22:27

beşiktaşta iş yapar ama fenerde ne yapar bilinmez

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lennoxmurat 27 Mart 2017 Pazartesi 08:16

Gülünç olmayın Gomez fb ye gelmez

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Devir_besiktas_devri 27 Mart 2017 Pazartesi 03:27

Once sosa simdi de gomez :-)) Neyse yalan haberi ben duzeltiyim gomez ocakta geliyordu ama stadin yanindaki teror olayi yuzunden iptal oldu ama sezon basi tekrar teror olayi olmaz ise gomez yuzde bin Besiktasta cunku gomez cepte ama baskan ozellikle mandzukici istiyor! Bu arada sosa gibi gomez de turkiye de Besiktas tan baska takimda oynamaz buna emin olabilirsiniz ;-)

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TolgaNy1903 27 Mart 2017 Pazartesi 04:17

Hahahahhahahaha

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