Fenerbahçe ile adı anılan Ivelin Popov kimdir? Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile Emenike-Ivelin Popov takası gündemde. Daha önce Gaziantepspor forması giyen Popov aynı zamanda Bulgaristan Milli Takım forması da giriyiyor. Peki Ivelin Popov kimdir? İşte Popov ile ilgili detaylar...

Ivelin Popov kimdir?

Yakup Çınar

'nin transfer gündemine gelenson yıllardaki performansı ile dikkat çekiyor. Popov ve Emenike'nin takas olacağı iddiası ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Peki Ivelin Popov kimdir?29 yaşındaki tecrübeli futbolcu 182 boyunda ve sol kanat ile orta sahada 10 numara mevkilerinde forma giyebiliyor.Popov Levski U19 takımında adından söz ettirmeye başladı. Ardından Feyenoord macerası yaşadı ancak kısa sürdü. Daha sonra yine ülkesine döndü ve Litex Lovech takımında profesyonel oldu.Litex Lovech'te dikkat çekmeye başlayan Popov 3 milyon euro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a transfer oldu. Kırmızı-siyahlı ekiple 81 maça çıkan orta saha futbolcusu 14 gol atma başarısı gösterdi.Popov 2 yıllık Türkiye macerasının ardından 2 milyon euro'ya Kuban Krasnodar'a transfer oldu. Kuban Krasnodar'da 3 sezonda başarılı bir form grafiği çizen Bulgar futbolcu 3 yıl sonra 6.5 milyon euroya Rusya devi CSKA Moskova'ya transfer oldu.İstikrarlı bir görüntü çizen Ivelin Popov CSKA Moskova'nın değişmez oyuncularından biri haline geldi. Kariyerinde toplam 222 maça çıkan Popov 44 kez fileleri havalandırdı.Bulgarisan Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan 29 yaşındaki futbolcu 61 kez forma giydiği takımında 12 kez rakip fileleri havalandırdı. 2018 Dünya Kupası elemelerinde de takımın sırtlayan Popov 2 kez gol atma başarısı gösterdi.