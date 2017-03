Fenerbahçe - Best Balıkesir maç sonucu: 78-68 Spor Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattındaki Best Balıkesir, evinde dolu tribünler önünde lider Fenerbahçe'ye 79-68 mağlup oldu.

Özgür Yedek

Spor Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattındaki Best Balıkesir, evinde dolu tribünler önünde lider Fenerbahçe'ye 79-68 mağlup oldu. Kanarya, bu skorla üst üste 14'üncü, toplam 23 maöta 12. galibiyetini aldı. Üst üste 2 galibiyetin ardından lidere diş geçiremeyen Best Balıkesir ise 5 galibiyetle düşme barajında kaldı.Fenerbahçe karşılaşmaya ilk 5'te önemli rotasyonlar yaparak başlamasına karşın ilk periyodu 22-15 önde kapattı. Best Balıkesir ikinci periyotta daha etkili oynadı. Mavi beyazlılar James ve Andrews'un sayılarıyla farkı eritti. Devrenin bitimine bir dakika 44 saniye kala skor 34-34'e geldi. Ancak Fenerbahçe Bennett'in basketleriyle ilk yarıyı da önde kapamayı bildi: 36-41.Üçüncü periyoda fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, müthiş savunmasıyla Balıkesir ekibinin sadece 6 sayı atmasını sağladı ve farkı açtı: 42-58. Dördüncü periyotta Best Balıkesir'in çabası farkı kapatmaya yetmedi ve karşılaşma 79-68 konuk ekibin üstünlüğüyle bitti. Balıkesir ekibinde Andrews'un 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.Antrenör Obrodovicç'in tüm oyunculara şans verdiği Fenerbahçe'de ise Berk 11, Nunnally ve Kalinic 10'ar sayı ile oynadı.SALON: Balıkesir YeniHAKEMLER: Serkan Emlek (xx), Halil Baldemir (xx), Halit Can Cihan (xx)BEST BALIKESİR: Kelley (x), James (xxx) 14, Andrews (xxx) 21, Pastal (x), Ofoegbu (x) 3, Nichols (xx) 11, Dorsey (xx) 7, Ahmet (x), Ümit (x) 4, Melih (xx) 8FENERBAHÇE: Melih (xxx) 9, Bennett (xx) 7, Berk(xxx) 11, Kalinic (xxx) 10, Ahmet (xx) 6, Dixon (xx) 7, Udoh (xx) , Vesely (xx) 8, Nunnally (xxx) 10, Barış (xx) 5 , Egehan (xx) 61. PERİYOT: 15-22İLK YARI: 36-413. PERİYOT: 42-585 FAUL: Melih (37.10) (Best Balıkesir)