Fatih Terim'den Emre Mor açıklaması Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi. Terim, gündemden düşmeyen genç futbolcu Emre Mor ile ilgili olarak, "Emre Mor önemli bir yetenek. Dortmund'da çok ilgileniyorlar ancak son dönemde fazla şans almıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Kolektif oynamayı daha çok arttırmalı." dedi.



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Fatih Terim, Moldova ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.



Terim şunları söyledi:



'Gençlere de şans vereceğim'



"Kadro hazır olsa hemen veririm. Hiçbir sorun yok. Bu akşam saat 22.30'a aldığımız bir MR randevusu var bir iki oyuncu için. Bugün itibari ile kadromuz belli değil. Genç oyunculara da şans vereceğim. Bu aday kadromuzdaki yeni yüzlerin performansını görmemizi sağlayacak. Milli maçın puan maçı ya da hazırlık maçı diye bir ayrımı olmaz. Yarın da tavrımız aynı olacak, galibiyetle bitirmek arzumuz."



'Bu kadar güzelliğin bir araya geldiği yerden...'



"Dün bizi karşılayan devlet erkanına, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'a ve dostum Mustafa Denizli'ye teşekkür ediyorum.Türk futbolunun en önemli isimlerinden, dostum. Eskişehir, futbol geleneğine ve kültürüne sahip bir şehir. Taraftar kültürü de var. Umarım bu kadar güzelliğin bir araya geldiği bir şehirden galibiyetle ayrılırız."



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'Alt liglerdeki tüm futbolcuları seyrediyoruz'



"Alt liglerden birçok oyuncu çağırdım takıma bu zamana kadar. Aşağı yukarı Ocak ayından itibaren bütün milli takım hocaları 2. Lig, 3. Lig ve TFF 1. Lig'e gidiyor. Nisan ayının bitişi veya içerisinde 2 ve 3'ün karmalarının seçilenlerinin bir arada izleneceği bir turnuva yapacağız Antalya'da. Ben de gideceğim. Genç takımlardan en üst liglere kadar hepsi seyrediliyor. Seyredilmekle kalmıyor, her giden raporunu yazılı olarak da bildiriyor. Ben buradan herhangi bir karşılaşma için "Kim seyretmiş?" dediğim zaman sadece ismi çıkmaz, raporu da çıkar. Çıkmazsa ona bu sorulur. Hepsinin yazılı olarak gittikleri takımlar hakkında bilgileri vardır ve bu hiç silinmez."



'Emre Mor kolektif oynamaya alışmalı'



"Emre Mor önemli bir yetenek. Dortmund'da çok ilgileniyorlar ancak son dönemde fazla şans almıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Geçen sene bu zamanlarda Danimarka'nın herhangi bir yerindeyken birdenbire Ümit Milli, A Milli, arkasından Avrupa Şampiyonası, arkasından Dortmund... Bu kolay bir şey değil. Yaşı büyük oyuncular için de kolay değil. Ben ona yoruyorum. Zaman zaman da konuşuyorum. Kolektif oynamayı daha çok arttırmalı. Onun Allah'tan gelen o yeteneğini kaleye en yakın yerlerde kullanmasında çok büyük bir yarar var."



'Ben değişirim, başkanlar değişir ama...'



"Futbol federasyonu olarak özellikle eğitim departmanımız gençlerimizin eğitimi konusunda birçok hamle yapıyor. Altyapılarla ilgili konuşuyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz. Bu sene de çeşitli tedbirler almayı düşünüyoruz. Altyapıya gereken önem veren kulüpleri bir kenara bırakıyorum ve onlara da teşekkür ediyorum ancak sahası olmayan bizde, duşu olmayan bizde, doktoru olmayan bizde. Hatta bazı maçlarda ambulanstan imtina edenler var. Dolayısıyla altyapılar, amcamın oğlu, dayımın oğlu, akrabaların çalışacağı yerler değil. Altyapıları bir bilene teslim etmek zorundasınız. Ben geldim, bir ekip kurdum, iki sene sonra ben gidiyorum. Bu Fatih Terim'in adamı diye o kadar önemli insan yerlerinden edilmez. Ben değişirim, başkanlar değişir ancak kulübün profesyonelleri mümkünse değişmez. Onlar kulübün hafızasıdır. Geçen gün size basın toplantısında söyledim." Burak Köse Türkiye Futbol Direktörü, Moldova ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi.Terim şunları söyledi:"Kadro hazır olsa hemen veririm. Hiçbir sorun yok. Bu akşam saat 22.30'a aldığımız bir MR randevusu var bir iki oyuncu için. Bugün itibari ile kadromuz belli değil. Genç oyunculara da şans vereceğim. Bu aday kadromuzdaki yeni yüzlerin performansını görmemizi sağlayacak. Milli maçın puan maçı ya da hazırlık maçı diye bir ayrımı olmaz. Yarın da tavrımız aynı olacak, galibiyetle bitirmek arzumuz.""Dün bizi karşılayan devlet erkanına, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'a ve dostum Mustafa Denizli'ye teşekkür ediyorum.Türk futbolunun en önemli isimlerinden, dostum. Eskişehir, futbol geleneğine ve kültürüne sahip bir şehir. Taraftar kültürü de var. Umarım bu kadar güzelliğin bir araya geldiği bir şehirden galibiyetle ayrılırız.""Alt liglerden birçok oyuncu çağırdım takıma bu zamana kadar. Aşağı yukarı Ocak ayından itibaren bütün milli takım hocaları 2. Lig, 3. Lig ve TFF 1. Lig'e gidiyor. Nisan ayının bitişi veya içerisinde 2 ve 3'ün karmalarının seçilenlerinin bir arada izleneceği bir turnuva yapacağız Antalya'da. Ben de gideceğim. Genç takımlardan en üst liglere kadar hepsi seyrediliyor. Seyredilmekle kalmıyor, her giden raporunu yazılı olarak da bildiriyor. Ben buradan herhangi bir karşılaşma için "Kim seyretmiş?" dediğim zaman sadece ismi çıkmaz, raporu da çıkar. Çıkmazsa ona bu sorulur. Hepsinin yazılı olarak gittikleri takımlar hakkında bilgileri vardır ve bu hiç silinmez.""Emre Mor önemli bir yetenek. Dortmund'da çok ilgileniyorlar ancak son dönemde fazla şans almıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Geçen sene bu zamanlarda Danimarka'nın herhangi bir yerindeyken birdenbire Ümit Milli, A Milli, arkasından Avrupa Şampiyonası, arkasından... Bu kolay bir şey değil. Yaşı büyük oyuncular için de kolay değil. Ben ona yoruyorum. Zaman zaman da konuşuyorum. Kolektif oynamayı daha çok arttırmalı. Onun Allah'tan gelen o yeteneğini kaleye en yakın yerlerde kullanmasında çok büyük bir yarar var.""Futbol federasyonu olarak özellikle eğitim departmanımız gençlerimizin eğitimi konusunda birçok hamle yapıyor. Altyapılarla ilgili konuşuyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz. Bu sene de çeşitli tedbirler almayı düşünüyoruz. Altyapıya gereken önem veren kulüpleri bir kenara bırakıyorum ve onlara da teşekkür ediyorum ancak sahası olmayan bizde, duşu olmayan bizde, doktoru olmayan bizde. Hatta bazı maçlarda ambulanstan imtina edenler var. Dolayısıyla altyapılar, amcamın oğlu, dayımın oğlu, akrabaların çalışacağı yerler değil. Altyapıları bir bilene teslim etmek zorundasınız. Ben geldim, bir ekip kurdum, iki sene sonra ben gidiyorum. Bu Fatih Terim'in adamı diye o kadar önemli insan yerlerinden edilmez. Ben değişirim, başkanlar değişir ancak kulübün profesyonelleri mümkünse değişmez. Onlar kulübün hafızasıdır. Geçen gün size basın toplantısında söyledim."