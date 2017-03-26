Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Ersun Yanal camiaya umut saçtı

Bordo-Mavililer’in hocası Ersun Yanal, gelinen noktadan mutlu, gelecekten ise çok umutlu. Deneyimli teknik direktör, “50. yıl hedefleri için çok iyi bir yoldayız. Takım toparlandı, sistem şekilleniyor, kent havaya girdi” sözleriyle camiaya umut saçtı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, şimdiden 50. yıl havasına girdi. Deneyimli çalıştırıcı hem ikinci yarıda sportif olarak gelinen noktadan hem de camianın dinamiklerinin tavrından çok memnun. Tüm bunların gelecek sezona dair konan hedefler açısından kıymetli olduğunu dile getiren Yanal, bu noktada en önemli unsurun ise kentin takıma artan ilgisi olduğunu söylüyor.

‘Beklentiler malum’

Yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yapan Yanal her fırsatta, “Geçiş sezonu olacağını biliyorduk, bazı sıkıntıları tahmin de ediyorduk ama ilk yarıda biraz fazlasıyla karşılaştık. Ancak ikinci yarıdaki adımlarımız çok daha güvenli, geleceğe dair umut verici. Bu nedenle önümüzdeki sezonun temellerinin sağlam olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. En önemlisi de taraftarımızın takımına olan sahiplenişi. Yeni stadımızı dolu görmek, kentteki o pozitif ortamı hissetmek gerçekten mükemmel. Biz takım olarak taraftarın, kentin beklentilerine karşılık verdiğimiz sürece de bunun süreceğinden eminim. Hep söyledim, beklentileri biliyorum ve buna uygun bir takım için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullanıyor.
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