Erol Bedir: Hesap sormak savcının işi! Kayserispor’u dirilten başkan Erol Bedir, başarı öyküsünün perde arkasını FANATİK’e anlattı: “Bu kadar gelir, artı 150 milyon TL’lik oyuncu satmışsınız ve ortada 150 milyon da borç var, anlaşılır gibi değil. Bir futbolcuya 500 bin Dolar vermişsin, menacere de 350 bin dolar bunların belgeleri var. Ödenmiş gözüküyor. Bunlar savcının işi."

Özgür Yedek

..ayağa kaldıran adam... Onu Erciyesspor’u şampiyon yapıp Süper Lig’e çıkarttığı zaman tanıdık, sonrasında Kayserispor’da görev aldı ama iş dünyasına daldı. Aynı zamanda bir tıp doktoru, hastane sahibi ama bir sözle Kayserispor’un başına geldi ve herkesin konuştuğu bir takım yarattı. Ligin ikinci yarısına damgasını vuran Kayserispor’un bu başarı öyküsünün nasıl oluştuğunu sahibinin ağzından dinleyelim...“Hastane de anamın başındayım iki gün uykusuz geçirmişim doktor arkadaşlar biraz dinlenmemi istiyor ama nasıl bırakırım! İşte böyle bir anda Bakan bey’den (Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki) telefon geldi. ‘Kayserispor’un başına geçmeni istiyorum’ dedi. ‘Efendim Kayserili olarak üzerime düşeni yapayım, kim başkan olursa da destekleyeyim’ dedim ama nafile. ‘Hayır’ diyemezdim. Açıkcası bir tarafta annem diğer tarafta Kayserispor yoğun bakımda... Futbolcular alacaklarını alamamış, herkes kulüp arıyor, kaçma peşinde. Diğer taraftan transfer yasağı gelmiş.Üstelik ortada 150 milyon TL borç var ve acilen 30-35 trilyon deme yapılması lazım. Hemen de bir teknik direktör lazım ama beni bu esnada bir sürü teknik direktör arıyor. Kimi getirirsem trübünler heyecanlanır diye düşündüm. Beşiktaşlı olmamız nedeniyle hemen aklıma Sergen geldi. Sergen’i Kıbrıs’ta bulduk ve hemen ‘gel görüşelim’ dedim. ‘Ya kahraman olacaksın ya da teknik adamlık kariyerin sıradan olacaksın’ dedim.”“Bu takımı 12 puandan alıp ligde bırakmak şampiyon yapmak demektir. Şu anda bile Trabzonspor’la birlikte en başarılı ekibiz ikinci yarının. Sergen, Antalya kampına gittiğinde 10-15 tane çocuk var takımda. Hayatım en zor dönemlerinden birini yaşadım bu süreçte. Transferler de yapılıyor. Peşinatı veriyoruz, anlaşıyoruz ama yasak kalkması lazım. Yani o anda 14 milyon TL’yi bulup lisansları çıkartmam lazımdı.”“Hiç unutmuyorum günlerden 19 ocak Perşembe... Sergen taktik idman yapacak ve Akhisar ile oynayacak takım. Hoca beni aradı ‘başkan hangi takımla çalışayım’ dedi. Yardımcısı Murat hoca ile konuşmuş ve ‘Akhisar maçından sonra bırakırız’ demiş. Şahsi imkanlarımla kuruşuna kadar parayı yatırıp yasağı kaldırttım. En çok zoruma giden kulübün itibarının yerlerde olması. Ama ismimizi koyduğumuzda kapılar açıldı. Rotman, Lawal ve Güray transferlerinde biz tercih edildik. Şimdi 23 futbolcum var. Tıkır tıkır ödemeler yapılıyor, primler salı günü yatıyor ve geçmişe dönük maaşların büyük bir kısmını da halletttik. Sosyal medyada ‘başkanım bu kadar şeffaf olma bize dokunur, alışık değiliz’ diye ironi yapıyorlar. Bir yerlere geldik ama çok temkinliyiz. Seri yaptık, Allah göstermesin bunun tersi de olabilir. Ne zamanki matematiksel olarak garantiledik, o zaman rahatlarız.”“Bu hengamede annemi kaybettim, büyük bir acı yaşadım. Hayat böyle bir şey işte. Hedefim ikisini kurtarmaktı ama cenabı Allah’ın takdiri, annemi kaybettik. Bu transferleri nasıl yaptığımıza gelince; bizim parasal konudaki gücümüz duyulunca kaldığımız otelde 100-150 menacer vardı. Elimizde 3 kaleci 13 futbolcu vardı. Türkiye’den aldıklarımızda Sergen hoca önemli bir faktör oldu.”“Welliton antrenmana çıkmıyordu, şimdi izin gününde fitnese gidiyor. Welliton’un 350 bin Euro parasını gelir gelmez yatırdım. Boşa çıkıyordu. Başakşehir maçı öncesi geldi menaceri, “Olmaz böyle şey, biz Japonya’ya gidecektik niye paramızı yatırdın’ dedi. Benim bildiğim para yatırılmadı mı hesap sorulur! Hakan Kutlu arıyor, ‘500 bin Dolar’a anlaştım, bir lira bile almadım’ diyor. ‘Ligde kalırsak helalleşiriz’ dedim.”“Ligde kalırsak Erciyesspor’a da sahip çıkacağız. Ben iddialı bir insanım, şehre yakışır bir vizyon koyacağız. Şu anda bütün gelirler ipotekli. 150 milyon TL borç var. Haziran’da da transferimiz kapalı. Bobo, Cüneyt Dumlupınar, Cüneyt Köz, Tolunay Kafkas’ın alacaklarını kaldırdık. Tolunay hoca bize yardımcı oldu. Bir Süleyman Hurma’nın alacağı yok! Şu anda biz bu kadar para harcamamıza rağmen 9 milyon Dolar civarında maliyetimiz var. Senede bu kadar gelir, artı 150 milyon TL’lik oyuncu satmışsınız ve ortada 150 milyon da borç var, anlaşılır gibi değil.”“3 ay sonra bende bir genel kurul yaptığımda ‘bu kadar borç var dersem bana sorarlar nerden yaptın bu borcu’ diye. Recep Mamur’a da sordular ‘doğru mu?’ diye o da ‘doğru’ dedi. Bundan sonrası savcının işidir. Bir genel kurul üyesi bir dilekçe ile soruşturma isteyebilir ama benim işim değil, benden sonrası bana aittir. Onun da hesabını veririm. Ama bir futbolcuya vermişsin 500 bin Dolar, menacere de 350 bin Dolar bunların belgeleri var. Bir kısmı ödenmiş gözüküyor. Öyle futbolcular var ki gelmiş gitmiş FIFA’lık olmuş adını bile bilmiyoruz.”“Varela nasıl Türkiye’ye geldi kimse bilmiyor. 27 kere milli olmuş bir oyuncu. 8 milyon filan ödediğimi söylüyorlar. NTVSPOR’da Güntekin Onay programda, “Fenerbahçe, Galatasaray oyuncu almakta sıkıntılılar. Ama Kayserispor verdi 8 milyon Euro’yu Varela’yı aldı’ diyor. İçimden diyorum ki bu parayı kim vermiş, benim haberim mi yok! Bonservis demeden getirdiğimi bilmiyorlar. Baktım 8-9 menacer hepsi de Varela’nın menaceri, nasıl oluyor! Kendisine ulaşmayı deneyelim dedik. Biri dedi ki, ‘Köy hizmetlerinden birini almıyorsun!’... Adama bir şekilde ulaştık. Kayseri’ye ailesini alıp geldi. ‘3.5’ dedi, biz 2.5 seneliğine anlaştık.”“Dürüst bir çocuk. ‘Kayserispor’u tanıyan menacerlerden futbolculardan araştırdım, sordum herkesin alacağı varmış, paralar ödenmiyormuş, vazgeçtim’ dedi. Bu sefer ikna turuna çıktım. Sergen’i tanıyormuş. Sonuçta Kayseri’ye geldi gezdi, çok beğendi ve sıfır problem bir insanla anlaştık. Takımın en pahalı futbolcusu da değil. En pahalı Welliton 1 milyon 300 bin Euro, Nakoulma da aynı paraya oynuyormuş.”