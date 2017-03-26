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Demba Ba'nın hayali Rusya

Devre arasında Beşiktaş’a dönen Demba Ba’nın, Çin’den sonra Avrupa’yı tercih etmesinin altındaki en önemli faktörlerden biri 2018 Dünya Kupası oldu.

26 Mart 2017, Pazar 14:33 Yorum Yaz
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Devre arasında Beşiktaş’a dönen Demba Ba’nın, Çin’den sonra Avrupa’yı tercih etmesinin altındaki en önemli faktörlerden biri 2018 Dünya Kupası oldu.

Her fırsatta Senegal formasıyla Rusya’da yapılacak turnuvaya katılmak istediğini aktaran Ba, milli takıma seçilebilmek için Avrupa’da yer alması gerektiğini savunuyor.
 
Beşiktaş ile de özdeşleşmiş bir isim olduğu için Türkiye’yi seçen tecrübeli forvet, milli takım antrenörü Aliou Cisse’nin bu yönde tavsiyede bulunduğunu aktardı. Fransa’da bir canlı yayına katılan Demba Ba, Beşiktaş’a dönmesinde Cisse ile yaptığı görüşmenin de etkili olduğunu dile getirdi. (Milliyet)
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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clearfix
black-eagle14 26 Mart 2017 Pazar 15:51

insallah kalir . demba ba formu gelirse gomez den daha iyi is yapar. ilk dönemde hep disarda oynadik bunu unutmayalim

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