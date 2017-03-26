Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Bursaspor'dan hazırlık maçında şov

BURSAPOR,  bu akşam saatlerinde U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 8-1 kazandı.

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BURSAPOR,  bu akşam saatlerinde U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 8-1 kazandı.

Sakatlığı bulunan Boban Jovic ve Bogdan Stancu yan sahada ayrı çalışma yaparken, Emre Taşdemir ve Erdem Özgenç ise kondisyon salonunda çalıştı. Yeşil beyazlı takım, yarını izinli olarak geçirecek ve salı akşamı yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

SAHA: Özlüce Tesisleri
HAKEMLER: Sezai Esen, Nurdan Temel, Sezer Sırmalıoğlu
BURSASPOR: Mert Günok- Ertuğrul Ersoy (Dk.80 İsmail Çokçalış), Rüştü Hanlı, İsmail Konuk, Onur Atasayar, Merter Yüce (Dk.46 Şamil), Cristobal Jorquera, Pablo Batalla (Dk.46 Bilal Kısa), Del Valle, Sercan Yıldırım, Sinan Bakış (Dk.67 Josua John)
BURSASPOR U21: Gürkan Arıkan - Hazaran Karaca, Rıdvan Şengülen, Bilal Yıldırım, Görkem Özgür, Pascal, Ramazan Keskin, Jerry, Abdurrahman Taiwo, Burak Kabaca, Kofy
GOLLER: Dk.19, 52 Sinan Bakış, Dk.22 Batalla, Dk.50 Onur, Dk.51, 79 Sercan, Dk.57 Del Valle, Dk.73 Rüştü (Bursaspor), Dk.76 Hürrem Akkuş (Bursaspor U21)

 
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