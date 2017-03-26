Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı!

Siyah-beyazlı yönetim, Çin ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiği Kamerunlu forvetin bonservisini Porto’dan alıp, daha fazla paraya satmanın hesaplarını yapıyor.

26 Mart 2017, Pazar 14:48 Yorum Yaz
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Olympiakos ve Antalyaspor maçlarında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceği adına kararsızlığa düşen yönetim, son gelişmelerin ardından fikrini netleştirdi.
 
Kamerun'un Tunus'u 1-0 yendiği hazırlık maçında attığı şık golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken, Aboubakar için İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin 12 milyon euroyu gözden çıkarması ve Çin'den gelen teklifler üzerine siyah-beyazlılar Porto ile yapılan kiralık sözleşmesindeki 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.
 
Beşiktaşlı yöneticilerin, "Aboubakar ligin ikinci yarısındaki performansıyla kalitesini gösterdi. Bizle devam ederse takıma fayda sağlar. İyi bir teklif alırsak da satarız" görüşünde oldukları öğrenildi. (Sabah)
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YORUMLAR

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Toplam 8 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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kilic62219 26 Mart 2017 Pazar 15:55

30M€

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tenox1988 26 Mart 2017 Pazar 16:41

Bence mantıklı bir düşünce ;)

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esquiry 26 Mart 2017 Pazar 18:21

Adam 2 kırmızı kart gordu dıye bıletı kesılmemelı cok ıyı futbolcu BJK kesınlıkle almalı

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loewenjaeger 26 Mart 2017 Pazar 20:20

Bjk finansal fairplaydan dolayi dümen ceviriyor. Oyuncuyu zaten satin aldi, mali durum geregi kiralik gösteriyor.

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omur1974 26 Mart 2017 Pazar 22:26

dikkat edin elinizde patlamasın adamın sağı solu belli değil

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TolgaNy1903 26 Mart 2017 Pazar 22:30

Taliscayi alin birakin bunu

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ikokmen 26 Mart 2017 Pazar 23:10

son 2 maçta kırmızı kart görerek bizi yakan Aboubakara ceza vereceğinize bonservisinimi alıyorsunuz

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_PAcO_ 26 Mart 2017 Pazar 23:52

Dalga geciyor olmali yonetim Yada gazete ne bileyim

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