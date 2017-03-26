Banvit - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 83-77 Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Banvit, Gaziantep Basketbol’u 83-77 yendi.

Burak Köse

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Banvit, Gaziantep Basketbol’u 83-77 yendi.Maça hızlı başlayan Gaziantep temsilcisi, üst üste bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ele alarak ilk periyodu 22-19 önde bitirdi. İkinci periyotta daha derli toplu bir oyun sergileyen Banvit, devreye 40-37 üstün girdi.Banvit, üçüncü periyoda Vidmar, Theodore ve Furkan Korkmaz’ın sayılarıyla 6-0’lık seri ile başladı. Savunmasını sertleştiren ev sahibi ekip 25. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 52-42. Skor üstünlüğünü sürdüren Banvit, bu çeyreği de 60-50 önde tamamladı.Son periyotta Gaziantep Basketbol oyuna ortak olmaya çalıştıysa da Banvit sahadan 83-77 galip ayrıldı.AA