Aziz Yıldırım’dan Samandıra çıkarması Advocaat’ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım ipleri ele alıyor. Başkan, bu hafta bir antrenmanı ziyaret edip takımla toplantı yapacak. Oyunculara, “Top artık sizde” mesajı verilecek.

Aziz Yıldırım harekete geçiyor.



Başkan Yıldırım, Advocaat’ın kararının futbolcular arasında disiplin sorunları yaratmaması adına bu hafta Samandıra’ya çıkarma yapacak. Başkanın, milli takımdaki futbolcuların da takıma katılmasının ardından çarşamba ya da perşembe günkü idmanı ziyaret etmesi bekleniyor.



Ziyaretler sıklaşacak



Aziz Yıldırım, yöneticilerle birlikte antrenmanı izledikten sonra futbolcularla bir toplantı gerçekleştirecek. Başkan, başta tecrübeli oyuncular olmak üzere takıma, “Top artık sizde. Hocamız sezon sonuna kadar görevinin başında ama sorumluluğunuz daha da arttı. Birbirinize destek olun, motive edin, kötü geçen sezonu en iyi yerde tamamlayıp kupayı almak için ne gerekiyorsa yapın” mesajını verecek. Aziz Yıldırım’ın bundan sonraki süreçte de Samandıra’yı daha fazla ziyaret etmesi bekleniyor.



Yusuf Dursun

Burak Köse Dick Advocaat, Atiker Konya yenilgisinin ardından beklenen açıklamayı yapmış, “Sezon sonunda Fenerbahç e’den ayrılacağım. Mesleği de bırakıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Hollandalı teknik adamın bu kararını kamuoyunda dile getirmesinin takım üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması içinharekete geçiyor.Başkan Yıldırım,’ın kararının futbolcular arasında disiplin sorunları yaratmaması adına bu hafta Samandıra’ya çıkarma yapacak. Başkanın, milli takımdaki futbolcuların da takıma katılmasının ardından çarşamba ya da perşembe günkü idmanı ziyaret etmesi bekleniyor.Aziz Yıldırım, yöneticilerle birlikte antrenmanı izledikten sonra futbolcularla bir toplantı gerçekleştirecek. Başkan, başta tecrübeli oyuncular olmak üzere takıma, “Top artık sizde. Hocamız sezon sonuna kadar görevinin başında ama sorumluluğunuz daha da arttı. Birbirinize destek olun, motive edin, kötü geçen sezonu en iyi yerde tamamlayıp kupayı almak için ne gerekiyorsa yapın” mesajını verecek. Aziz Yıldırım’ın bundan sonraki süreçte de Samandıra’yı daha fazla ziyaret etmesi bekleniyor.Yusuf Dursun

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