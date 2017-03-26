Azerbaycan-Almanya maç sonucu: 1-4 Azerbaycan ile Almanya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Gbubu 5. maçında karşı karşıya geldi. Almanya mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Özgür Yedek

'nde Almanyaile deplasmanda karşı karşıya geldi.mücadeleden 4-1 gibi net bir skorla ayrılmayı bildi.19. dakikada Andre Schürrle Almanya lehine skoru 1-0'a getiren golü attı. 31. dakikada Dmitri Nazarov şık bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Almanya, Thomas Müller ile skoru 2-1'e getirdi. İlk yarının bitmesine saniyeler kala Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez şı kbir kafa vuruşu ile skoru 3-1'e getirdi. Andre Schürrle dakika 81'de kendisinin 2. takımının 4. golünü atarak skoru tayin etti: 4-1.Almanya bu üç puanla puanını 12'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Azerbaycan ise 7 puanda kaldı.