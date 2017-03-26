Astra Giurgiu teknik direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a teşekkür etti! Vodafone Arena'daki hazılrık maçında Beşiktaş'ı 3-1'le geçen Astra Giurgiu'da teknik direktör Marius Sumudica, Beşiktaş'a ve organizatörlere teşekkür etti, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi takımı gibi ağırlandıklarını söyledi.

"Devler Ligi takımı gibi ağırlandık"

Hakan Ateşler

Avrupa'da birçok takım Milli arayı hazırlık maçlarıyla geçirirken, Beşiktaş da Rumen takımı Astra Giurgiu'yle karşılaştı. Rumenler sahadan 3-1 galip ayrılırken, Astra Giurgiu'nun teknik direktörü Marius Sumudica, Siyah Beyazlı kulübe ve maçı organize eden Match PR Organizasyon'a teşekkür etti.İstanbul'da harika vakit geçirdiklerini ve kısa süre de olsa çok iyi bir kamp tecribesi elde ettiklerini belirten Sumudica, "5 yıldızlı otelde kaldık, 4 minibüsle karşılandık.Şampiyonlar Ligi takımı gibi ağırlandık. Her şey mükemmeldi" şeklinde konuştu ve Beşiktaş ile Match PR'a teşekkür etti.